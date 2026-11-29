Подопечные Сергея Юрана в сегодняшней игре обязаны заработать три очка. В гонке за первые два места расслабляться не стоит и нужно пользоваться поражением «Нижнего Новгорода». Опыт «шмелей» не позволит проиграть «Шиннику», да и поддержка болельщиков сыграет немаловажную роль. Отметим, что в четырех последних встречах из пяти «оранжево-черные» одерживали победы с разницей в несколько голов. Ставим на то, что «Урал» выиграет в два и более мяча.

Прогноз – азиатская фора (-1) на «Урал» с коэффициентом 1.85