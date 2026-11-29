30 ноября 2026 года «Урал» и «Шинник» проведут матч в ФНЛ. Коллектив Дмитрия Войцкого приедет к команде Виктора Гончаренко.
Урал – Шинник: прогноз на матч Первой Лиги
Анализ команд
Команда из Екатеринбурга продолжает ожесточенную борьбу за повышение в классе и на данном этапе справляется с поставленной задачей. В минувшем туре подопечные Сергея Юрана потеряли очки и не смогли в Екатеринбурге переиграть «Арсенал» (1:1), а вот ранее без особых проблем выиграли у «Уфы» (2:0). «Шмели» расположились на втором месте в турнирной таблице с 38 баллами за спиной, опережают третье «Торпедо» по дополнительным показателям и имеют игру в запасе.
«Шинник» неплохо проводит сезон в Первой лиге и со старта чемпионата потерпел всего три поражения при шести победах и 10 ничейных результатах. Команда под руководством Дениса Бояринцева занимает седьмое место в турнирной таблице с 28 очками в активе. В последнем туре «черно-синие» завершили игру против «Нефтехимика» голевой ничьей (1:1), а ранее нулевой мировой с «Сочи». Отметим, что команда пропустила всего 19 голов и входит в пятерку лучших по этому показателю.
Прогноз и ставки
Подопечные Сергея Юрана в сегодняшней игре обязаны заработать три очка. В гонке за первые два места расслабляться не стоит и нужно пользоваться поражением «Нижнего Новгорода». Опыт «шмелей» не позволит проиграть «Шиннику», да и поддержка болельщиков сыграет немаловажную роль. Отметим, что в четырех последних встречах из пяти «оранжево-черные» одерживали победы с разницей в несколько голов. Ставим на то, что «Урал» выиграет в два и более мяча.
Прогноз – азиатская фора (-1) на «Урал» с коэффициентом 1.85
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Ставка Точный счет 2:0
В 3 из 5 последних встреч хозяева выиграли с таким счетом
Ставка 1-й тайм: победа «Урала»
В 4 из 5 прошедших игр «шмели» в первом тайме выиграли
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