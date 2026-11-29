Сочи – Адмирал: прогноз на матч КХЛ
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (59.8%), справедливый кф 1.67
Тотал больше 2.5 — ХК Сочи: 90.0% из 10; Тотал больше 2.5 — Адмирал: 100.0% из 10; Тотал >2.5 в очных — 100.0% из 10. По модели — 90.7%
Анализ команд
«Сочи» в минувшем матче прервал серию из шести поражений кряду и покинул последнее место в конференции. Команда смогла выиграть у «Шанхайских Драконов» (3:2), забросив три шайбы в первом периоде. В сезоне «леопарды» одержали всего девять побед и с 20 очками в активе занимают предпоследнюю строчку в Западной конференции. Отметим, что клуб является худшим по игре в обороне в КХЛ – пропущено 106 шайб, да и результативностью тоже не блещут – забито 56 голов.
В минувшей игре «Адмирал» играл против «Авангарда» и ожидаемо потерпел поражение. Матч завершился боевой ничьей 4:4, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов дальневосточники проиграли. Это поражение стало шестым кряду и 18 со старта сезона. Ранее подопечные Олега Браташа уступили 0:3 «Ак Барсу». На данном этапе последнее место на Востоке, 26 очков в активе и отставание от кубковой восьмерки достигло семи очков, которые отыграть будет, скорее всего, нереально.
Прогноз и ставки
В битве аутсайдеров «Сочи» имеет более высокие шансы на победу, да и в минувшем домашнем противостоянии смогли выиграть у «драконов». «Моряки» слабо выглядят в обороне, потерпели шесть поражений кряду и прервать серию неудач, скорее всего, не получится. В прошлом году соперники обменялись выездными победами, и «леопарды» имеют задачу выиграть на своем льду. По нашему мнению, подопечные Миронова воспользуются поддержкой болельщиков, опытом Никиты Гусева и одержат победу, но заиграем ставку с подстраховкой.
Прогноз – победа «Сочи» в матче c коэффициентом 1.97
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Ставка 1-й период: победа «Сочи»
В 1 из 3 прошедших матчей «леопарды» в первом периоде выиграли
Ставка 2-й период: тотал больше 1,5 шайбы
В 4 из 5 последних встреч гостей во втором периоде было заброшено более 1.5 шайбы
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