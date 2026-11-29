«Сочи» в минувшем матче прервал серию из шести поражений кряду и покинул последнее место в конференции. Команда смогла выиграть у «Шанхайских Драконов» (3:2), забросив три шайбы в первом периоде. В сезоне «леопарды» одержали всего девять побед и с 20 очками в активе занимают предпоследнюю строчку в Западной конференции. Отметим, что клуб является худшим по игре в обороне в КХЛ – пропущено 106 шайб, да и результативностью тоже не блещут – забито 56 голов.