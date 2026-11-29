Текущая форма

«Торпедо Кт» подходит к матчу с серьезным бэкграундом: в прошлом сезоне грузинский клуб финишировал третьим, завоевав бронзовые медали Лиги Эровнули. Для команды тренера Дирка Шустера это был исторический успех, закрепивший статус одного из самых титулованных клубов страны с четырьмя чемпионскими титулами и пятью кубками в активе.

Однако в нынешнем сезоне команда ищет стабильность, и игра у нее получается волевой, но не всегда надежной. За последние шесть встреч хозяева выиграли три раза, забили 9 мячей, а пропустили 8. Нестабильность видна в недавней ничьей с «Динамо Тбилиси» (1:1), где гол Комнена Андрича на 10-й минуте не помог удержать преимущество. Победа над «Самгурали» (1:0) в последнем туре вышла уверенной, зато поражения от «Рустави» и «Иберии 1999» напоминают, что оборона «Торпедо Кт» по-прежнему остается зоной риска.

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