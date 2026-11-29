Торпедо Кт — ФK Гагра: прогноз на матч Лига Эровнули
29 ноября 2026 года «Торпедо Кт» и «ФK Гагра» проведут матч турнира Лига Эровнули. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Торпедо Кт» подходит к матчу с серьезным бэкграундом: в прошлом сезоне грузинский клуб финишировал третьим, завоевав бронзовые медали Лиги Эровнули. Для команды тренера Дирка Шустера это был исторический успех, закрепивший статус одного из самых титулованных клубов страны с четырьмя чемпионскими титулами и пятью кубками в активе.
Однако в нынешнем сезоне команда ищет стабильность, и игра у нее получается волевой, но не всегда надежной. За последние шесть встреч хозяева выиграли три раза, забили 9 мячей, а пропустили 8. Нестабильность видна в недавней ничьей с «Динамо Тбилиси» (1:1), где гол Комнена Андрича на 10-й минуте не помог удержать преимущество. Победа над «Самгурали» (1:0) в последнем туре вышла уверенной, зато поражения от «Рустави» и «Иберии 1999» напоминают, что оборона «Торпедо Кт» по-прежнему остается зоной риска.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Торпедо Кт» пропускает в среднем 1,3 гола за игру.
- По итогам сезона 2025 года команда заняла 3-е место и стала бронзовым призером.
- Ориентировочный состав: Ото Гошадзе, Лука Куправа, Давит Букия, Матей Шимич, Матео Стаматов, Матэо Итрака, Дино Скоруп, Акаки Шулаия.
Текущая форма
«ФK Гагра» идет пятой в Лиге Эровнули, но эта строчка скорее хрупкая опора, чем гарантия стабильности. В кубковых турнирах клуб дважды выигрывал трофей, а вот регулярный чемпионат складывается для команды из Гагры тяжело, поскольку поиск равновесия оборачивается частыми потерями очков.
Из последних шести матчей коллектив выиграл только один, у «Рустави» (2:1), при этом потерпел три поражения подряд, в том числе от «Дила Гори» (2:3) и «Иберии 1999» (0:1). Встреча с «Динамо Тбилиси» снова показала, как трудно команде в обороне. На 57-й минуте Гурам Гоштелияни открыл счет с передачи Педро Боргеса, но матч все равно закончился со счетом 1:2, и это вновь напомнило о проблемах в реализации и защите. На фоне таких результатов надежда на то, что игра наладится, связана с Зурабом Муселиани, который в прошлом сезоне забил 17 голов и стал для клуба эталоном результативности.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «ФK Гагра» забила 7 голов, в среднем 1,2 за игру.
- Выступает в Лиге Эровнули, высшем дивизионе Грузии. Сезон 2025 года команда завершила на 5-м месте из 10.
- Ориентировочный состав: Александр Воробей, Клаудинея, Августо, Владимир Арсич, Язли Назаров, Матэ Цинцадзе, Педро Боргес, Вандерсон Силва.
Прогноз и ставки
За последние шесть матчей «Торпедо Кт» забило и пропустило поровну, однако три встречи все же выиграло, и волевая игра для команды привычна. У гостей из Гагры дела хуже: три поражения подряд, в том числе от «Динамо Тбилиси» со счетом 1:2. Оборона «ФK Гагра» играет нестабильно, при этом у хозяев есть домашний ресурс, поэтому ждем, что «Торпедо Кт» сохранит интригу до конца встречи и не даст сопернику взять верх.
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Ставка «Торпедо Кт» не проиграет
«Торпедо Кт» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Торпедо Кт» и в 12 из 20 игр «ФK Гагра».
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Составы и расстановка
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