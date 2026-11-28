Футбол • Вчера в 23:36

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин прокомментировал победу над «Акроном» (3:0) в матче 16-го тура Альфа-Банк РПЛ. Как признал специалист, по качеству игры эта встреча стала для казанской команды лучшей в текущем сезоне.

Оценка игры и работа над ошибками

Кузьмин отметил высокую эффективность команды и напомнил о пятой победе подряд. Как он сказал, матч удался и по качеству игры, и по числу созданных моментов. Тренер указал, что после перерыва необходимо сохранять концентрацию. При этом ему не понравилось, что ближе к финальному свистку игроки опускались слишком низко и позволяли сопернику создавать угрозу у собственных ворот.

Причины улучшения игры команды

По мнению специалиста, улучшение игры в атаке и надежности обороны связано с изменениями в тренировочном процессе. В клубе пересмотрели упражнения и увеличили долю теоретических занятий, на которых разбирают и исправляют ошибки. Кузьмин добавил, что футболисты стали лучше понимать требования, а игра в обороне без пропущенных мячей помогла обрести уверенность.

Раскрепощённость Иву и Начо

На вопрос, стала ли эта игра лучшей в сезоне, наставник ответил, что согласен с журналистом. Раскрепощенность игроков он объяснил уверенностью, которая пришла после побед. Отдельно тренер остановился на полузащитнике Иву, забившем мяч и отдавшем голевую передачу. Кузьмин рассказал, что утром перед матчем поздравил футболиста с днем рождения и пошутил, забивает ли тот хотя бы один гол в год. После этого разговора Иву сразу отличился. Тренера порадовало и то, что забить удалось двум опорным полузащитникам, Иву и Начо.