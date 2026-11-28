Футбол • Вчера в 23:34

Форвард «Зенита» стал лучшим снайпером лиги

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков занял первое место в списке лучших бомбардиров Альфа-Банк РПЛ. Основанием стал его дубль в матче 16-го тура с московским ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. Судить игру был назначен Инал Танашев из Нальчика.

Статистика и турнирное положение

По итогам сезона Максим Глушенков забил 12 мячей в чемпионате России. Ближайший преследователь — его одноклубник Александр Соболев — отстает от лидера на два гола.

«Зенит» укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 34 очка после 16 туров. ЦСКА, в свою очередь, набрал 26 баллов и занимает пятое место в первенстве.