Новости спорта
Максим Глушенков единолично возглавил гонку бомбардиров РПЛ
Форвард «Зенита» стал лучшим снайпером лиги
Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков занял первое место в списке лучших бомбардиров Альфа-Банк РПЛ. Основанием стал его дубль в матче 16-го тура с московским ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:1. Судить игру был назначен Инал Танашев из Нальчика.
Статистика и турнирное положение
По итогам сезона Максим Глушенков забил 12 мячей в чемпионате России. Ближайший преследователь — его одноклубник Александр Соболев — отстает от лидера на два гола.
«Зенит» укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы РПЛ. В активе команды 34 очка после 16 туров. ЦСКА, в свою очередь, набрал 26 баллов и занимает пятое место в первенстве.
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