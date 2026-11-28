«Крылья Советов» не отличаются стабильной игрой, в пяти последних турах в Премьер-Лиге чередуют победы и поражения, занимают девятое место в таблице с 18 очками в активе. В минувшем туре самарцы на выезде без шансов проиграли «Ростову» со счетом 0:3, после чего в гостях в Кубке не справились с «Зенитом» - поражение 0:1. «Динамо» к предстоящему матчу подходит на втором месте, на два очка отстает от «Зенита», который свой матч в этом туре уже выиграл. В трех последних турах «бело-голубые» не проигрывали, в минувшей встрече выстояли с «Краснодаром», удержали ничью 1:1, несмотря на то что играли целый тайм вдесятером. За счет более стабильной игры в атаке, прежде всего, «динамовцы» сегодня способны добиться победы.