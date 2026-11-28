Крылья Советов – Динамо Москва: прогноз на матч Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
«Крылья Советов» подходят к предстоящей игре на фоне нестабильных результатов. За пять последних туров в РПЛ самарцы успели с одинаковым счетом 2:0 победить «Рубин» и «Оренбург», но при этом трижды проиграли. Два последних поражения были без шансов со счетом 0:3 от «Зенита» и «Ростова» с откровенными провалами в обороне. С 18 набранными очками подопечные Сергея Булатова после 15 туров занимают девятое место в таблице. В Кубке на неделе в заключительном туре группового этапа было зафиксировано выездное поражение 0:1 от «Зенита». Итогом стало второе место в квартете и продолжение борьбы в плей-офф Пути РПЛ.
Дисквалификации и травмы
Под вопросом выход на поле Салтыкова и Крамарича.
Интересные тренды для ставок
- В пяти матчах кряду с участием самарцев не было обмена забитыми голами
- В 9 из 14 предыдущих матчей «Крыльев Советов» больше двух офсайдов не фиксировалось
Ориентировочный состав: Кокарев – Фернандес, Божин, Чернов, Печенин – Горшков, Столбов – Макаров, Костанца, Баньяц – Рахманович.
Текущая форма
«Бело-голубые» воспользовались осечками «Зенита» и после 15 туров являются единоличным лидером Премьер-Лиги, отрываясь от петербуржцев на одно очко. В минувшем туре у «Динамо» был непростой домашний матч против «Краснодара». Весь второй тайм пришлось играть вдесятером после удаления Осипенко, но все же выстояли и удержали ничью (1:1). Во многом успехи подопечных Сандро Шварца связаны с уверенной игрой в атаке: без забитого гола не покидают поле в 11 турах кряду в РПЛ. В Кубке на неделе «динамовцы» на своем поле победили «Факел» (2:1) и финишировали на втором месте, получили путевку в плей-офф по Пути РПЛ.
Дисквалификации и травмы
Осипенко будет отбывать дисквалификацию. У Рикардо перебор желтых каточек, а Зайнутдинов и Чавес травмированы.
Интересные тренды для ставок
- У «Динамо» беспроигрышная серия с учетом всех турниров достигла отметки в четыре матча
- В 9 из 10 предыдущих матчей игроки «Динамо» попадали в офсайды реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Лунев – Касерес, Маричаль, Фернандес, Рубенс – Глебов, Фомин – Гладышев, Бителло, Артур Гомес – Тюкавин.
Прогноз и ставки
«Крылья Советов» выступают нестабильно, могут в любой момент провалиться в обороне, что можно было видеть в матчах с «Зенитом» и «Ростовом». У «Динамо» нет никакого спада, за счет уверенной игры в атаке удается на регулярной основе добиваться побед, неслучайно команда Шварца лидирует в Премьер-Лиге.
Самарцы очень слабо на протяжении сезона выступают дома: всего две победы в восьми сыгранных матчах в РПЛ. В целом, у «динамовцев» более солидный и ровный состав, слабых мест в игре практически нет. Вряд ли сегодня хозяева смогут набрать хотя бы одно очков в матче с лидером.
Наш прогноз – победа «Динамо» за коэффициент 1.85
Ставка на тотал
Самарцы два последних домашних поражения потерпели, пропуская больше одного гола. Оборона «Крыльев Советов» может дать сбой в любой момент. Сегодня предстоит сыграть против «Динамо», где очевидная ставка на атаку, высокий темп на протяжении всего матча и нет никаких проблем с забитыми голами. Ожидаем, что «бело-голубые» сумеют минимум дважды вскрыть оборону самарцев.
Вторая ставка – индивидуальный тотал голов «Динамо» больше 1.5 с коэффициентом 1.79
Ставка на угловые
Отмечем перспективный тренд по угловым на основе статистики «Динамо». В 12 из 15 предыдущих матчей «бело-голубых» не выполнялось больше восьми подач от углового флажка. Соответственно, рекомендуем еще одну ставку на матч.
Прогноз – тотал угловых меньше 8.5 с коэффициентом 2.27
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Прогнозы экспертов
«Крылья Советов» примут на своем поле московское «Динамо» в рамках 16 тура РПЛ. Гости сейчас не имеют права даже вничью играть – их позиция в турнирной таблице не позволяет терять очки.
«Динамо» снова единолично лидирует в РПЛ с 32 баллами. «Краснодар» давно выбыл из чемпионской гонки, но москвичам еще за первое место пришлось конкурировать с «Зенитом», только что они несколько туров делили первую позицию. Но в последних встречах питерцы начали чаще оступаться, команда Шварца теперь – единоличный лидер РПЛ. Правда, большого отрыва от преследователей нет.
Само «Динамо» тоже, конечно, далеко не так безупречно выступает. Дважды за последний месяц клуб не справился с «Краснодаром» - в РПЛ они поделили очки (1:1), а в Кубке России краснодарцы даже победили 2:1. Перед той кубковой неудачей подопечные Шварца еще и «Акрону» проиграли в РПЛ (1:3), прервав свою серию побед длиной в несколько месяцев. Во всех остальных матчах осенью «Динамо» только выигрывало.
«Крылья Советов» ни в какой борьбе за лидерство, конечно, не участвуют в РПЛ. Главная задача клуба – стоять за пределами зоны вылета, иметь от нее отрыв. И со своей целью самарцы справляются. Сейчас коллектив с 18 очками в активе занимает девятое место, с несколькими соседями выше и ниже имеет не такой большой разрыв.
В последних встречах «Крылья» чередовали победы и поражения. В двух недавних матчах они играли с соперниками, которые лучше выступают – 0:3 от «Ростова» в РПЛ и 0:1 от «Зенита» в Кубке. До этого удавалось обыгрывать более равных противников – 2:0 с «Оренбургом», 2:0 с «Динамо» Махачкала и 2:0 с «Рубином».
Сейчас же самарцам предстоит сыграть с сильнейшей командой РПЛ на данный момент. «Динамо» должно набирать три очка, до зимнего перерыва всего две игры осталось. Думаю, команда Шварца хочет сохранить нынешнее положение дел в чемпионате до февраля.
Выбираю пари на победу «Динамо» Москва с коэффициентом 1.85
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Ставка Голы в обоих таймах – да
В трех из четырех последних очных поединков голы были забиты в каждом из таймов
Ставка Победа «Крыльев Советов» по фолам
В трех из четырех последних матчей игроки «Динамо» фолили реже, чем соперники
Ставка Точный счет 1:2
Две из трех последних побед «бело-голубые» одержали с таким счетом
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