«Крылья Советов» примут на своем поле московское «Динамо» в рамках 16 тура РПЛ. Гости сейчас не имеют права даже вничью играть – их позиция в турнирной таблице не позволяет терять очки.

«Динамо» снова единолично лидирует в РПЛ с 32 баллами. «Краснодар» давно выбыл из чемпионской гонки, но москвичам еще за первое место пришлось конкурировать с «Зенитом», только что они несколько туров делили первую позицию. Но в последних встречах питерцы начали чаще оступаться, команда Шварца теперь – единоличный лидер РПЛ. Правда, большого отрыва от преследователей нет.

Само «Динамо» тоже, конечно, далеко не так безупречно выступает. Дважды за последний месяц клуб не справился с «Краснодаром» - в РПЛ они поделили очки (1:1), а в Кубке России краснодарцы даже победили 2:1. Перед той кубковой неудачей подопечные Шварца еще и «Акрону» проиграли в РПЛ (1:3), прервав свою серию побед длиной в несколько месяцев. Во всех остальных матчах осенью «Динамо» только выигрывало.

«Крылья Советов» ни в какой борьбе за лидерство, конечно, не участвуют в РПЛ. Главная задача клуба – стоять за пределами зоны вылета, иметь от нее отрыв. И со своей целью самарцы справляются. Сейчас коллектив с 18 очками в активе занимает девятое место, с несколькими соседями выше и ниже имеет не такой большой разрыв.

В последних встречах «Крылья» чередовали победы и поражения. В двух недавних матчах они играли с соперниками, которые лучше выступают – 0:3 от «Ростова» в РПЛ и 0:1 от «Зенита» в Кубке. До этого удавалось обыгрывать более равных противников – 2:0 с «Оренбургом», 2:0 с «Динамо» Махачкала и 2:0 с «Рубином».

Сейчас же самарцам предстоит сыграть с сильнейшей командой РПЛ на данный момент. «Динамо» должно набирать три очка, до зимнего перерыва всего две игры осталось. Думаю, команда Шварца хочет сохранить нынешнее положение дел в чемпионате до февраля.

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