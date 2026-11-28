«Желтые канарейки» обязаны одержать победу и включиться в борьбу за места в еврокубках, да и гости поймали кризис и не могут выиграть в трех турах подряд. На домашнем стадионе «Фенербахче» выглядит убедительно и в последней игре выиграл у «Ливерпуля». Так что фактор своего поля сыграет немаловажную роль в поединке. Ожидаем, что хозяева будут прессинговать и оказывать давление на соперника, что приведет к уверенной победе с разницей в несколько голов.

Прогноз – азиатская фора (-1,5) на «Фенербахче» с коэффициентом 1.68