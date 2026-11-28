Фенербахче – Эрзурумспор: прогноз на матч чемпионата Турции
Анализ команд
«Желтые канарейки» в чемпионате Турции игрой не блещут и расположились на низком шестом месте в турнирной таблице. Команда минувший тур провалила, не смогла выиграть у «Коджаэлиспора». Матч завершился боевой ничьей 2:2, где все четыре гола были забиты во втором тайме. В последнем матче Лиги Чемпионов «Фенербахче» выиграл с минимальным счетом 1:0 у донецкого «Шахтера», а ранее вырвал победу у «Ливерпуля» (3:2).
Команда в минувшем сезоне завоевала золотые медали первой лиги и повысилась в классе. Со старта первенства «Эрзурумспор» одержал четыре победы, добыл две ничьи и потерпел шесть поражений. В минувшем туре подопечные Эркана Сезери проиграли с минимальным счетом «Гезтепе» (0:1), и это поражение стало третьим кряду. На данном этапе 14 очков в активе и промежуточное 12 место в турнирной таблице с отрывом от опасной зоны на шесть баллов.
Прогноз и ставки
«Желтые канарейки» обязаны одержать победу и включиться в борьбу за места в еврокубках, да и гости поймали кризис и не могут выиграть в трех турах подряд. На домашнем стадионе «Фенербахче» выглядит убедительно и в последней игре выиграл у «Ливерпуля». Так что фактор своего поля сыграет немаловажную роль в поединке. Ожидаем, что хозяева будут прессинговать и оказывать давление на соперника, что приведет к уверенной победе с разницей в несколько голов.
Прогноз – азиатская фора (-1,5) на «Фенербахче» с коэффициентом 1.68
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка Точный счет 3:0
В 2 из 4 последних встреч хозяева выиграли с «сухим» счетом
Ставка 2-й тайм: тотал больше 1.5 мяча
В 2 из 4 последних матчей «Фенербахче» во втором тайме было забито более 1.5 гола
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
Комментарии