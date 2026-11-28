Текущая форма

«Коринтианс» подходит к решающей части «Бразилейрао Серия A» не в самом спокойном состоянии. Второе место в национальном рейтинге CBF говорит о классе одного из сильнейших клубов страны, но ровной игры это не гарантирует. На финальном отрезке команда из Сан-Паулу чередует яркие победы с неожиданными осечками, и надежность ее обороны перед важнейшими встречами вызывает вопросы.

Ничья 1:1 с «Атлетико Минейро» добавила напряжения команде Кларенса Сеедорфа. На десятой минуте Кайо Сезар принял точную передачу Фабрицио Анджилиери и открыл счет, но преимущество удержать не удалось. Результативная ничья резко расходится с недавним разгромом «Ботафого» со счетом 4:0. Похоже, эта команда умеет прибавлять, когда соперник и мотивация того требуют.

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