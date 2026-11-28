Коринтианс — Гремио: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Коринтианс» сыграет с «Гремио». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Коринтианс» подходит к решающей части «Бразилейрао Серия A» не в самом спокойном состоянии. Второе место в национальном рейтинге CBF говорит о классе одного из сильнейших клубов страны, но ровной игры это не гарантирует. На финальном отрезке команда из Сан-Паулу чередует яркие победы с неожиданными осечками, и надежность ее обороны перед важнейшими встречами вызывает вопросы.
Ничья 1:1 с «Атлетико Минейро» добавила напряжения команде Кларенса Сеедорфа. На десятой минуте Кайо Сезар принял точную передачу Фабрицио Анджилиери и открыл счет, но преимущество удержать не удалось. Результативная ничья резко расходится с недавним разгромом «Ботафого» со счетом 4:0. Похоже, эта команда умеет прибавлять, когда соперник и мотивация того требуют.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Коринтианс» не пропускал в 3 матчах из 6.
- Рейтинг: 2-е место в национальном рейтинге CBF (14 930 очков).
- В лазарете: Раниеле, Алекс Сантана, Габриэл Паулиста, Кайке, Закария Лабиад.
- Ориентировочный состав: Матэузиньо, Жоао Педро Тчока, Фабрицио Анджилиери, Брено Бидон, Кайо Сезар, Матэус Биду, Мемфис Депай, Густаво Энрике.
Текущая форма
«Гремио» в Бразилейрао Серии А пока ищет свою игру, отсюда и чередование удачных матчей с осечками. На дистанции последних шести туров команда выиграла три встречи, один раз уступила и дважды сыграла вничью, а мячей забила 8 и пропустила 4. Такой баланс не дает клубу повода всерьез рассчитывать на лидерство, хотя и в зону риска он пока не сползает.
Переломить ход событий получилось в последнем матче с «Сантосом»: команда победила со счетом 2:0 и не пропустила. На 14-й минуте Фрэнсис Амузу открыл счет после точной передачи Карлоса Винисиуса, а Мартин Брейтуэйт закрепил успех с пенальти. Коллектив Ренато Гаучо довел игру до конца на ноль, правда, перед этим были ничья с «Баией» (0:0) и поражение от «Фламенго» (1:3), так что в атаке стабильности по-прежнему не хватает.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах «Гремио» пропускает в среднем 0.7 гола за игру.
- «Обе забьют» зашло только в 2 из 6 последних матчей «Гремио».
- В лазарете: Хуан Нардони.
- Ориентировочный состав: Карлос Винисиус, Доди, Кристиан Павон, Уолтер Каннеманн, Вевертон, Диего Кайто, Уоллес, Марлон.
Прогноз и ставки
«Коринтианс» на своем поле традиционно силен, а недавняя уверенная разгромная победа над «Ботафого» со счетом 4:0 показывает, что команда способна на высокий уровень игры. «Гремио» же демонстрирует нестабильность в гостях, где часто довольствуется ничьими, как в матче с «Баией». Учитывая, что гости пропускают в среднем менее гола за игру, но и сами редко забивают больше одного, логично ожидать, что хозяева удержат инициативу и не допустят поражения.
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Ставка «Коринтианс» не проиграет
«Коринтианс» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 16 из 20 последних встреч «Коринтианс» и в 15 из 20 игр «Гремио».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 3 из 6 последних встреч «Коринтианс» и в 4 из 6 игр «Гремио».
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