Оренбург – Родина: прогноз на матч Премьер-Лиги
Анализ команд
Текущая форма
К старту 16 тура «Оренбург» подходит на 10 месте с 17 очками в активе. С главной задачей на сезон по сохранению прописки в РПЛ команда уверенно справляется, от зоны прямого вылета отрывается на пять баллов. При этом последние результаты настораживают: в трех турах кряду не удалось одержать ни одной победы. На этом отрезке подопечные Ильдара Ахметзянова разошлись миром с ЦСКА (0:0), проиграли с одинаковым счетом 0:2 «Крыльям Советов» и «Балтике». На неделе в Кубке «Оренбург» дома победил «Спартак» (1:0) со второго места шагнул в плей-офф Пути РПЛ.
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных только Рудаков.
Интересные тренды для ставок
- В четырех матчах кряду с участием «Оренбурга» не было обмена забитыми голами
- В 12 из 14 предыдущих матчей игроки «Оренбурга» фолили чаще, чем соперники
Ориентировочный состав: Овсянников – Сивис, Паласиос, Татаев, Ценов – Куль, Болотов – Томпсон, Пуэбла, Рыбчинский – Гузина.
Текущая форма
«Родина» сразу после назначения на пост главного тренера Джонатана Альбы выдала серию из трех побед в РПЛ, набрала семь очков на этом отрезке. Играть в таком же стиле и постоянно набирать очки на дистанции не получается. В двух последних турах москвичи проиграли «Ахмату» и «Локомотиву» с одинаковым счетом 0:1. Несомненно, главная заслуга Альбы заключается в том, что он сумел наладить игру в обороне: ни в одном из четырех последних матчей команда не пропускала больше одного гола. С 12 очками «Родина» располагается на 14 месте в зоне стыковых матчей. В Кубке России в заключительном туре группового этапа «родные» проиграли в серии пенальти «Рубину» и завершили выступление, заняв последнее место в квартете.
Дисквалификации и травмы
Потерь в составе у «Родины» нет
Интересные тренды для ставок
- В трех матчах кряду с участием «Родины» больше двух голов не забивалось
- В пяти из семи последних матчей «Родины» фиксировалось больше трех офсайдов
Ориентировочный состав: Волков – Игор Силва, Бекао, Мещанинов, Мачадо – Посо, Мусаев, Егорычев – Максименко, Онугха, Бакаев.
Прогноз и ставки
«Оренбург» получает в линии букмекерских контор статус очевидного фаворита, с чем можно поспорить. Подопечные Ильдара Ахметязнова сбавили обороты, в трех последних турах не одержали ни одной победы, на своем поле с начала сезона в РПЛ выиграли всего два из восьми. «Родина» под руководством Альбы прибавила в надежности игры в обороне, за пять последних туров набрала семь очков и на данный момент вряд ли в чем-то уступает сопернику. Очная встреча первого круга в Премьер-Лиге завершилась вничью, не исключаем такого результата и сегодня.
Наш прогноз – «Родина» не проиграет за коэффициент 1.89
Ставка на тотал
При Альбе «Родина» гораздо надежнее стала играть в обороне, в четырех предыдущих матчах в РПЛ больше одного гола не пропускала, причем в трех случаях на этом отрезке сыграла ставка на тотал меньше 2.5 голов. «Оренбург» сейчас далек от пика формы, голы даются с трудом. Не ждем сегодня яркой и результативной игры.
Вторая ставка – тотал меньше 2.5 голов с коэффициентом 2.10
Ставка на угловые
По угловым отмечаем слабые показатели у «Оренбурга»: три поражения в четырех предыдущих матчах. Опираясь на этот тренд и коэффициенты букмекеров, рекомендуем еще одну ставку на игру.
Прогноз – «Родина» не проиграет по угловым с коэффициентом 2.35
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Тренды
Ставка 1-й тайм: ничья
В двух предыдущих очных встречах соперники расходились миром по итогам первого тайма
Ставка Победа «Оренбурга» по фолам
Ставка была успешной в 12 из 14 последних матчей «Оренбурга»
Ставка Точный счет 1:1
В четырех из девяти последних матчей «Оренбург» играл вничью
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Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
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Бомбардиры турнира
Сезон: 26/27
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