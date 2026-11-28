Текущая форма

«Родина» сразу после назначения на пост главного тренера Джонатана Альбы выдала серию из трех побед в РПЛ, набрала семь очков на этом отрезке. Играть в таком же стиле и постоянно набирать очки на дистанции не получается. В двух последних турах москвичи проиграли «Ахмату» и «Локомотиву» с одинаковым счетом 0:1. Несомненно, главная заслуга Альбы заключается в том, что он сумел наладить игру в обороне: ни в одном из четырех последних матчей команда не пропускала больше одного гола. С 12 очками «Родина» располагается на 14 месте в зоне стыковых матчей. В Кубке России в заключительном туре группового этапа «родные» проиграли в серии пенальти «Рубину» и завершили выступление, заняв последнее место в квартете.

Дисквалификации и травмы

Потерь в составе у «Родины» нет

Интересные тренды для ставок

В трех матчах кряду с участием «Родины» больше двух голов не забивалось

В пяти из семи последних матчей «Родины» фиксировалось больше трех офсайдов

Ориентировочный состав: Волков – Игор Силва, Бекао, Мещанинов, Мачадо – Посо, Мусаев, Егорычев – Максименко, Онугха, Бакаев.