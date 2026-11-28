Старт — Сарпсборг 08: прогноз на матч Элитсериен
29 ноября 2026 года «Старт» и «Сарпсборг 08» проведут матч турнира Элитсериен. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Старт» в Элитсериен переживает тяжелые времена, и в первую очередь это касается обороны. За шесть последних матчей клуб выиграл всего дважды, четыре раза проиграл, пропустил 16 мячей и забил лишь 7. Разгром от «Мольде» со счетом 1:6 особенно больно ударил по команде и наглядно показал, как трудно ей теперь удержать свои ворота на замке.
В последнем матче хозяева прервали неприятную серию и обыграли «Валеренгу» со счетом 2:1. Эрик Шульце открыл счет уже на 6-й минуте, а спустя 19 минут Эрленд Сегберг удвоил преимущество после передачи Дени Дашаева. Для команды тренера Азара Карадаса это первая победа после трех неудач подряд, причем среди них было поражение от «Русенборга» (1:4), так что теперь есть повод рассчитывать на более ровную игру.
Интересные факты для ставок
- «Старт» проиграла четыре из шести последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- За этот отрезок в 4 из 6 матчей забили больше 2.5 голов.
- В лазарете: Кристоффер Тённессен.
- На матч ждем такой состав. Сандер Аске Гранхейм, Йохан Мейер, Джон Олав Норхейм, Магнус Смелхус Сьёенг, Эрленд Даль Рейтан, Мариус Нордал, Стив Мвуэ, Еспер Корнелиус.
Текущая форма
«Сарпсборг 08» подходит к концовке Элитсериен без запаса прочности. Стабильности команда так и не нашла, поэтому рискует застрять в середине таблицы. Норвежский клуб идет на 9-м месте из 16 участников, и эта строчка точно показывает, где он сейчас находится. Правда, последние результаты намекают, что даже домашние матчи даются ему с трудом.
В последней встрече команда проиграла СК «Лиллестрем» со счетом 0:2, и это поражение стало третьей неудачей в последних шести играх. Оборона гостей провалилась и в противостоянии с ФК «Хамаркамератен» (0:3), хотя ранее коллектив тренера Эвена Селя показывал атакующий футбол, разгромив ИФК «Гётеборг» (4:0) и обыграв «Валеренгу» (3:2). На этом отрезке защита пропускает в среднем два гола за игру, поэтому удержать результат в напряженных матчах команде будет непросто.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в трех из шести последних матчей «Сарпсборг 08».
- Турнирное положение: По состоянию на 2025 год команда занимает 9-е место из 16 участников.
- В лазарете: Фредерик Карстенсен.
- Ориентировочный состав: Бьорн Утвик, Мариус Лоде, Андерс Хиим, Камиль Ммаэ, Виктор Эмануэль Хальворсен, Олаус Скарсем, Сандер Кристиансен, Сондре Сёрли.
Прогноз и ставки
В обороне у обеих команд нет порядка. Такой матч прямо просит голов, ведь «Старт» пропустил 16 мячей за последние шесть встреч, а гости в трех из шести последних игр пропускали не меньше двух мячей. Плюс в восьми из десяти последних матчей обеих команд забивали больше двух мячей, так что ждем открытый футбол и результативный финальный свисток.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Старт» и в 10 из 20 игр «Сарпсборг 08».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Старт» и в 3 из 6 игр «Сарпсборг 08».
Ставка Тотал голов больше 1.5
Суммарная средняя результативность соперников на недавнем отрезке составляет 3 за встречу.
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