Текущая форма

«Старт» в Элитсериен переживает тяжелые времена, и в первую очередь это касается обороны. За шесть последних матчей клуб выиграл всего дважды, четыре раза проиграл, пропустил 16 мячей и забил лишь 7. Разгром от «Мольде» со счетом 1:6 особенно больно ударил по команде и наглядно показал, как трудно ей теперь удержать свои ворота на замке.

В последнем матче хозяева прервали неприятную серию и обыграли «Валеренгу» со счетом 2:1. Эрик Шульце открыл счет уже на 6-й минуте, а спустя 19 минут Эрленд Сегберг удвоил преимущество после передачи Дени Дашаева. Для команды тренера Азара Карадаса это первая победа после трех неудач подряд, причем среди них было поражение от «Русенборга» (1:4), так что теперь есть повод рассчитывать на более ровную игру.

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