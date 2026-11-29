Футбол • Сегодня в 19:47

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич разобрал причины напряженности в национальной команде. Скандалы, по его словам, возникают из-за общего утомления футболистов и тренеров форматом товарищеских игр и соперниками из стран, географию которых приходится изучать.

Приоритет клубного футбола

Генич заявил, что в нынешних условиях клубный футбол для игроков важнее выступлений за сборную. По словам комментатора, Валерий Карпин и в клубе работал бы по той же схеме, однако должность главного тренера сборной обязывает добиваться конкретных результатов, а не только устраивать шоу.

Ранее в СМИ сообщалось, что нападающий Максим Глушенков не был вызван на ноябрьский сбор национальной команды. Это произошло после товарищеского матча с Нигерией в октябре, завершившегося вничью со счетом 3:3.

Реакция на критику внутри команды

После матча с Нигерией Глушенков подвергся публичной критике со стороны главного тренера Валерия Карпина, а также игроков Константина Тюкавина и Данила Кругового. Футболиста обвиняли в недостаточной самоотдаче на поле.

Генич удивился тому, что детали конфликта просочились из раздевалки. По словам комментатора, Карпин давил на Тюкавина, требуя подтвердить определенные факты, хотя сам игрок, возможно, не до конца разобрался в ситуации. А Данил Круговой, известный честностью и активностью в медиа, не стал уходить от прямых вопросов на пресс-конференции, так как счел затронутые там темы достойными публичного разговора.

Оценка работы РФС

Отдельно эксперт остановился на работе Российского футбольного союза. Как отметил Генич, с маркетинговой точки зрения РФС выполняет свои задачи на высоком уровне, однако эмоциональное выгорание участников процесса приводит к конфликтам даже на ровном месте.