Новости спорта
Мануэль Нойер завершит карьеру после окончания текущего сезона
Источник изображения:rawpixel (CC0)
Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом футболист заявил в ходе общения с болельщиками.
Планы голкипера на будущее
В социальной сети X журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Нойер допустил завершение выступлений на профессиональном уровне после ближайшего лета. Сам футболист отметил, что сейчас его главная задача состоит в том, чтобы максимально наслаждаться оставшимся временем в большом футболе.
Титульная коллекция игрока
За время выступлений за «Баварию» Мануэль Нойер добился значительных успехов. В его активе 13 титулов чемпиона Германии, шесть побед в Кубке страны и восемь Суперкубков Германии. На международном уровне голкипер выиграл два турнира Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.
Григорян назвал закономерной ничью между Ростовом и Краснодаром
Григорян назвал закономерной ничью между Ростовом и КраснодаромЧитать
Оливейра: Свист фанатов ЦСКА не влияет на Соболева
Оливейра: Свист фанатов ЦСКА не влияет на СоболеваЧитать
Генич заявил, что клубный футбол для игроков важнее выступлений за сборную
Генич заявил, что клубный футбол для игроков важнее выступлений за сборнуюЧитать
Комментарии