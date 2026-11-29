Футбол • Вчера в 19:48

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что планирует завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом футболист заявил в ходе общения с болельщиками.

Планы голкипера на будущее

В социальной сети X журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Нойер допустил завершение выступлений на профессиональном уровне после ближайшего лета. Сам футболист отметил, что сейчас его главная задача состоит в том, чтобы максимально наслаждаться оставшимся временем в большом футболе.

Титульная коллекция игрока

За время выступлений за «Баварию» Мануэль Нойер добился значительных успехов. В его активе 13 титулов чемпиона Германии, шесть побед в Кубке страны и восемь Суперкубков Германии. На международном уровне голкипер выиграл два турнира Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.