Хоффенхайм – Аугсбург: прогноз на матч Бундеслиги
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
На неделе «Хоффенхайм» выступал в Лиге Европы и дома смог без особых проблем выиграть у австрийского «Штурма» (3:1). Гости забили немцам гол в раздевалку, за что поплатились тремя пропущенными мячами во втором тайме. Эта победа позволила команде подняться на 15 место в основном этапе с семью очками в активе. Отметим, что «деревенские» не проигрывают на турнире в трех турах подряд.
Подопечные Кристиана Ильцера в чемпионате страны ведут борьбу в середине турнирной таблицы и занимают 10 строчку с 12 очками в активе. В пяти последних поединках «сине-белые» одержали три победы и проиграли две встречи. В минувшем туре «Хоффенхайм» не смог переиграть на выезде «Айнтрахт» (0:1), а ранее команда заработала три очка в противостоянии с «Шальке» (2:1).
Дисквалификации и травмы
Игру из-за травм пропустят Де Кат, Жандре, Хайдари и Гранач, а Кабак дисквалифицирован.
Интересные тренды для ставок
- В шести последних очных матчах клуб не проигрывает сопернику
- В двух из четырех последних матчей «Хоффенхайма» показывалась красная карточка
Ориентировочный состав: Бауманн – Цоуфал, Матида, Бернардо, Ротс – Авдуллаху, Ленц – Конте, Асслани, Прасс – Лемперле.
Текущая форма
«Аугсбург» в Бундеслиге продолжает вести борьбу за место в первой десятке и после 10 туров занимает 12 строчку в турнирной таблице с 12 очками в активе. Отставание от предстоящего соперника только дополнительные показатели, которые при желании можно отыграть и включиться в борьбу за более высокие места. Отметим, что в атаке у клуба все в порядке, за 10 матчей забито 23 гола.
В прошедшей встрече подопечные Мануэля Баумана выиграли на своем поле у «Майнца». В первом тайме «фуггеры» дважды забили, а во второй половине закрепили преимущество и пропустили мяч престижа (3:1). Отметим нападающего Михаэля Грегорича, который оформил дубль и с семью голами занимает третье место в списке лучших бомбардиров.
Дисквалификации и травмы
Команде не помогут травмированные Бэнкс, Матсима, Мунье, Гоувелеув и Массенго.
Интересные тренды для ставок
- Со старта чемпионата «Аугсбург» забивает в среднем 2,3 гола
- «Фуггеры» в пяти минувших играх зарабатывали в среднем одну желтую карточку
Ориентировочный состав: Дамен – Кайтель, Ба, Бракельманн – Фельхауэр, Вольф, Ридер, Беренс – Каде, Клод-Морис – Грегорич.
Прогноз и ставки
Наверняка «деревенские» постараются добыть столь нужные три балла, которые позволят включиться в борьбу за место в топ-6. «Хоффенхайм» имеет прекрасные шансы на победу с учетом того, что оказался сильнее соперников на своем стадионе в четырех матчах подряд во всех турнирах. Также стоит отметить, что хозяева неплохо разбираются с более именитыми клубами и недавно разгромили 3:0 «Байер» и «Лион». «Аугсбург» выглядит слабее и на выезде показать качественный футбол не может – четыре поражения в пяти матчах во всех турнирах. Поэтому хорошим вариантом будет заиграть ставку на победу «бело-синих».
Прогноз – победа «Хоффенхайма» с коэффициентом 1.70
Ставка на тотал
«Аугсбургу» со старта сезона тяжело бороться на чужом поле, где было пропущено 12 мячей в трех поединках. Также отметим, что «Хоффенхайм» после успеха в Лиге Европы будет нагнетать обстановку и не слазить с ворот соперника. В последней очной игре команды устроили голевую феерию, забив четыре мяча на двоих. С учетом неплохой атакующей линии у «бело-голубых» можно предположить, что в противостоянии голов будет много.
Прогноз – тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 1.80
Ставка на угловые
«Хоффенхайм» будет играть первым номером, об обороне забывать не будет и при этом навяжет непростую борьбу «Аугсбургу». В последних трех играх «деревенских» из пяти во всех турнирах подавалось не менее 11 угловых ударов, чего ждем и сегодня.
Прогноз – тотал угловых больше 10,5 с коэффициентом 1.85
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Тренды
Ставка Точный счет 3:1
В 1 из 3 прошедших игр хозяева выиграли с таким счетом
Ставка 1-й тайм: «Аугсбург» не забьет
В 3 из 5 минувших матчей «деревенские» в первом тайме не пропускали
Ставка 2-й тайм: победа «Хоффенхайма»
В 2 из 4 последних домашних встреч «сине-белые» во втором тайме выиграли
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