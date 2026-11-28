Текущая форма

На неделе «Хоффенхайм» выступал в Лиге Европы и дома смог без особых проблем выиграть у австрийского «Штурма» (3:1). Гости забили немцам гол в раздевалку, за что поплатились тремя пропущенными мячами во втором тайме. Эта победа позволила команде подняться на 15 место в основном этапе с семью очками в активе. Отметим, что «деревенские» не проигрывают на турнире в трех турах подряд.

Подопечные Кристиана Ильцера в чемпионате страны ведут борьбу в середине турнирной таблицы и занимают 10 строчку с 12 очками в активе. В пяти последних поединках «сине-белые» одержали три победы и проиграли две встречи. В минувшем туре «Хоффенхайм» не смог переиграть на выезде «Айнтрахт» (0:1), а ранее команда заработала три очка в противостоянии с «Шальке» (2:1).

Дисквалификации и травмы

Игру из-за травм пропустят Де Кат, Жандре, Хайдари и Гранач, а Кабак дисквалифицирован.

Интересные тренды для ставок

В шести последних очных матчах клуб не проигрывает сопернику

В двух из четырех последних матчей «Хоффенхайма» показывалась красная карточка

Ориентировочный состав: Бауманн – Цоуфал, Матида, Бернардо, Ротс – Авдуллаху, Ленц – Конте, Асслани, Прасс – Лемперле.