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Варела сомневается в переходе в Ливерпуль из-за конкуренции с Исаком
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Нападающий «Монцы» Гуштаву Варела не уверен в том, что переход в «Ливерпуль» целесообразен: футболист опасается потерять место в основном составе. Как сообщает издание Football Insider, португалец обеспокоен, что не сможет выиграть борьбу за игровое время у другого форварда мерсисайдцев Александера Исака.
Позиция «Монцы» и статистика игрока
«Монца» в зимнее трансферное окно 21-летнего нападающего продавать пока не собирается. При этом летом клуб может изменить свою позицию.
В текущем сезоне Серии А Гуштаву Варела вышел на поле в 11 матчах, отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
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