Футбол • Вчера в 16:42

Нападающий «Монцы» Гуштаву Варела не уверен в том, что переход в «Ливерпуль» целесообразен: футболист опасается потерять место в основном составе. Как сообщает издание Football Insider, португалец обеспокоен, что не сможет выиграть борьбу за игровое время у другого форварда мерсисайдцев Александера Исака.

Позиция «Монцы» и статистика игрока

«Монца» в зимнее трансферное окно 21-летнего нападающего продавать пока не собирается. При этом летом клуб может изменить свою позицию.

В текущем сезоне Серии А Гуштаву Варела вышел на поле в 11 матчах, отметился 11 голами и одной результативной передачей. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.