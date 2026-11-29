Футбол • Сегодня в 19:48

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал, как нападающий Александр Соболев отреагировал на негативные эмоции зрителей в выездном матче с ЦСКА.

Результат встречи и вклад Соболева

В субботу команда из Санкт-Петербурга уверенно переиграла армейцев — 4:1. Александр Соболев в этом матче отдал две результативные передачи, и они помогли его команде получить преимущество.

Реакция на свист болельщиков

На послематчевой пресс-конференции специалист сообщил, что свист болельщиков ЦСКА не отражается на психологическом состоянии футболиста. Как отметил Оливейра, для Соболева такая реакция трибун привычна и даже приятна, поскольку подобное происходит в большинстве выездных матчей. Игнорирование негатива со стороны болельщиков помогает игроку сохранять концентрацию.

Отношение к популярности в чемпионате

Журналисты также спросили тренера, как он сам относится к тому, что «Зенит» нередко вызывает антипатию у болельщиков других клубов, которые хотят обыграть команду из Санкт-Петербурга. Вильям Оливейра ответил с улыбкой и отметил, что тренерский штаб и игроки на такие настроения не реагируют, а думают только о футбольных задачах.