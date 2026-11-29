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Мнение эксперта о матче 16-го тура РПЛ

Российский специалист Александр Григорян высказался о матче 16-го тура Альфа-Банк РПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Игра состоялась 29 ноября в Ростове-на-Дону и завершилась вничью 1:1. В эфире телеканала «Матч Премьер» тренер заявил, что хозяева поля продемонстрировали достойный уровень игры, несмотря на сложные условия. По его словам, соперник также выложился максимально.

Григорян обратил внимание на то, что встреча прошла в высокой напряженности, особенно во второй половине игры. Как указал эксперт, в концовке исход матча мог сложиться в пользу любой из команд, и ничейный результат поэтому стал закономерным завершением противостояния.

Положение «Ростова» и следующие матчи

После этой встречи команда Дмитрия Кириченко продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи туров. В ее активе 23 очка и восьмая строчка турнирной таблицы. Заключительный матч перед зимним перерывом «Ростов» проведет 6 декабря в гостях у воронежского «Факела».