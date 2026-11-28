Зволле — АЗ: прогноз на матч Эредивизи
29 ноября 2026 года «Зволле» и «АЗ» проведут матч турнира Эредивизи. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В Эредивизи сезон 2025/26 «Зволле» проводит тяжело. Клуб идет на 15-й строчке и борется за выживание, хотя «Синие пальцы» привыкли ставить перед собой более высокие задачи. Алекс Пастор, главный тренер, пытается нащупать баланс, однако за последние шесть матчей команда трижды выиграла и трижды уступила, поэтому закрепиться в середине таблицы пока не получается.
О нынешней форме «Зволле» лучше всего говорит недавняя победа над «Телстаром» со счетом 3:1, где атака команды показала себя во всей красе. На 22-й минуте Дилан Мбая открыл счет после передачи Саймона Грейвса, а еще через девять минут получил пас от Сидни ван Хуйдонка и оформил дубль, закрепив преимущество. Третий гол на 54-й минуте забил Ибрагим Сисоко, и клуб прервал серию из двух ничьих с «Виллемом II» и «Утрехтом». Перед следующими встречами команда получила хороший заряд.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах соперники в среднем забивают «Зволле» один гол за игру.
- В лазарете: Шерел Флоранус.
- Ориентировочный состав: Яспер Шенделер, Саймон Грейвс, Дамиан ван дер Хаар, Райан Томас, Ник Фихтингер, Ибрагим Сисоко, Сидни ван Хуйдонк, Дилан Мбая.
Текущая форма
«Сыровары» из Алкмаара входят в нынешний отрезок Эредивизи с тревогой за надежность игры. Клуб Ли-Роя Экхельда держится на 7-й строчке таблицы, но результаты последних встреч заставляют искать выход из положения. Уверенные победы команда перемежает с провалами, причем предсказать ее выступления аналитикам крайне трудно.
Этот контраст ярко проявился в недавнем матче со «Спартой Прага», который АЗ выиграл со счетом 4:2. Аюб Уфкир оформил дубль на 13-й и 24-й минутах, а ассистировали ему Ро-Занджело Даал и Калвин Стенгс. Однако два пропущенных мяча в той же игре и прежние поражения от «Ювентуса» (1:2) и «Аякса» (0:1) напоминают, что оборона гостей еще не выглядит надежной.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах АЗ забила 14 мячей, в среднем 2.3 за игру.
- В лазарете: Стихе Резинк, Кees Смит, Весли Патати, Льюис Шутен.
- Ориентировочный состав: Пир Купмайнерс, Аюб Уфкир, Мекс Меердинк, Ро-Занджело Даал, Калвин Стенгс, Дэйв Квакман, Элайджа Дейкстра, Вутер Гоес.
Прогноз и ставки
В последних шести матчах «АЗ» забил 14 мячей, и такая результативность компенсирует команде из Алкмаара огрехи в обороне. «Зволле» борется за выживание и после победы над «Телстаром» пытается поймать ход, но класс соперника заметно выше. Ждем открытый футбол с доминированием гостей в атаке, поэтому поддержим команду Ли-Роя Экхельда в борьбе за три очка.
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Ставка Победа «АЗ»
На отрезке из 6 встреч у «АЗ» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 8 из 20 последних встреч «Зволле» и в 10 из 20 игр «АЗ».
Ставка Индивидуальный тотал «АЗ» больше 1.5
Отметку 1.5 «АЗ» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
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