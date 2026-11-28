Текущая форма

В Эредивизи сезон 2025/26 «Зволле» проводит тяжело. Клуб идет на 15-й строчке и борется за выживание, хотя «Синие пальцы» привыкли ставить перед собой более высокие задачи. Алекс Пастор, главный тренер, пытается нащупать баланс, однако за последние шесть матчей команда трижды выиграла и трижды уступила, поэтому закрепиться в середине таблицы пока не получается.

О нынешней форме «Зволле» лучше всего говорит недавняя победа над «Телстаром» со счетом 3:1, где атака команды показала себя во всей красе. На 22-й минуте Дилан Мбая открыл счет после передачи Саймона Грейвса, а еще через девять минут получил пас от Сидни ван Хуйдонка и оформил дубль, закрепив преимущество. Третий гол на 54-й минуте забил Ибрагим Сисоко, и клуб прервал серию из двух ничьих с «Виллемом II» и «Утрехтом». Перед следующими встречами команда получила хороший заряд.

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