Текущая форма

«Оденсе» держится на восьмой строчке из двенадцати участников Датской Суперлиги, и этот отрезок для клуба складывается непросто. Трехкратные чемпионы Дании и пятикратные обладатели национального кубка хотят вернуться в верхнюю часть таблицы, правда плотный график последних недель дал о себе знать. За шесть последних матчей команда выиграла лишь дважды и трижды уступила, а мячей забила 9 при 11 пропущенных, так что стабильности ей сейчас не хватает.

Матч с «Сённерйюс» стал для команды редким светлым эпизодом на фоне полосы неудач. Хозяева переломили ход игры и выиграли волевым образом со счетом 2:1, так что серия из трех поражений подряд прервалась, а в нее вошли болезненные уступки «Виборг ФФ» и «Хольштайн Киль». Встреча получилась результативной и открытой. Уже на 3-й минуте счет открыл Расмус Фальк, а через 27 минут, на 30-й минуте, забил Александр Аль Хольмстрём, которому точную передачу отдал Ноа Ганаус. Подопечные Томаса Томасберга воспользовались этим успехом, чтобы немного выдохнуть после тяжелого ноябрьского отрезка.

Интересные факты для ставок