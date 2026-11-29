Оденсе — Норшелланн: прогноз на матч Датская Суперлига
В рамках Датской Суперлиги 30 ноября 2026 года «Оденсе» сыграет с «Норшелланн». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Оденсе» держится на восьмой строчке из двенадцати участников Датской Суперлиги, и этот отрезок для клуба складывается непросто. Трехкратные чемпионы Дании и пятикратные обладатели национального кубка хотят вернуться в верхнюю часть таблицы, правда плотный график последних недель дал о себе знать. За шесть последних матчей команда выиграла лишь дважды и трижды уступила, а мячей забила 9 при 11 пропущенных, так что стабильности ей сейчас не хватает.
Матч с «Сённерйюс» стал для команды редким светлым эпизодом на фоне полосы неудач. Хозяева переломили ход игры и выиграли волевым образом со счетом 2:1, так что серия из трех поражений подряд прервалась, а в нее вошли болезненные уступки «Виборг ФФ» и «Хольштайн Киль». Встреча получилась результативной и открытой. Уже на 3-й минуте счет открыл Расмус Фальк, а через 27 минут, на 30-й минуте, забил Александр Аль Хольмстрём, которому точную передачу отдал Ноа Ганаус. Подопечные Томаса Томасберга воспользовались этим успехом, чтобы немного выдохнуть после тяжелого ноябрьского отрезка.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Оденсе» забила 9 мячей, в среднем 1.5 за игру.
- В лазарете: Ансси Сухонен.
- Ориентировочный состав: Вильяр Мюра, Магнус Андерсен, Улрик Йенссен, Расмус Фальк, Фредрик Ульвестад, Фите Арп, Ноа Ганаус, Юлиан Паули.
Текущая форма
«Норшелланн» подходит к этой встрече на подъеме. В шести последних матчах команда выиграла четыре раза и забила 17 мячей, а по результативности в Датской Суперлиге на этом отрезке она среди первых. Отдельно вспомним разгром «ФК Копенгаген» со счетом 5:0, после которого клуб перестал испытывать проблемы с реализацией моментов.
Свежим примером такой игры стала недавняя победа над «Панатинаикосом» из Афин со счетом 3:2, и в ней гости снова показали, насколько опасны впереди. Александр Линд стал главным героем встречи. Он оформил дубль на 1-й и 20-й минутах, а Ибрагим Адель и Хьельте Бое Расмуссен поддержали атаку результативными передачами. Под руководством тренера Jens Fønsskov Olsen коллектив научился быстро захватывать инициативу и забивать уже в первые минуты, хотя две неудачи в этой же серии, среди которых поражение от «Монако», напоминают, что концентрацию нужно сохранять до финального свистка.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Норшелланн» не пропускал в 2 матчах из 6.
- За последние 6 матчей «Норшелланн» забила 17 голов, в среднем 2.8 за игру.
- В лазарете: Якоб Буск.
- Ориентировочный состав: Андреас Хансен, Виктор Нельссон, Ноа Маркманн, Джастин Янссен, Александр Линд, Хьельте Бое Расмуссен, Никлас Рёйкьяр, Юхо Ляхтинмяки.
Прогноз и ставки
«Норшелланн» в последних шести встречах забил 17 мячей, а разгром «Копенгагена» со счетом 5:0 получился самым громким. У хозяев поля картина обратная. После волевой победы над «Сённерйюс» команда Томаса Томасберга проиграла три из пяти предыдущих матчей и стабильности не нашла. Разница в классе и нынешнее состояние коллективов дают гостям все шансы взять три очка в Оденсе.
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Ставка Победа «Норшелланн»
На отрезке из 6 встреч у «Норшелланн» 4 победы и 2 поражения.
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Оденсе» и в 11 из 20 игр «Норшелланн».
Ставка Индивидуальный тотал «Норшелланн» больше 1.5
Отметку 1.5 «Норшелланн» пробивал в 12 из 20 последних встреч.
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