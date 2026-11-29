Футбол • Сегодня в 15:57

Тактический анализ матча и критика соперника

Поражение своей команды от «Алавеса» со счетом 1:2 в матче 14-го тура Ла Лиги прокомментировал главный тренер «Реала» Жозе Моуринью. Соперник, по его словам, действовал по заранее подготовленному плану. Команда плотно оборонялась, избегала пасовой игры при отборе мяча, а также делала ставку на длинные передачи и контратаки.

Португальский тренер отметил, что «Реал» владел мячом, но эффективно входить в штрафную площадь соперника не мог. Замену Арды Гюлера на Эспаноля Моуринью объяснил так: на поле одновременно оказались два игрока схожего типажа — Гюлер и Бернарду Силва, из-за чего возник дефицит пространства. По мнению тренера, появление Эспаноля и Винисиуса на разных флангах должно было придать атаке ширину. При этом Моуринью подчеркнул, что его слова не являются критикой в адрес Гюлера или Силвы.

Специалист поздравил Кике Флореса, наставника «Алавеса», с тем, как тот реализовал тактическую схему, но раскритиковал его штаб за неспортивное поведение. Как заявил Моуринью, представители «Алавеса» дважды бросали мяч на поле; за такое правилами предусмотрена красная карточка для тренера, однако арбитр отнесся к этому снисходительно.

Претензии к судейству и удаление Беллингема

Отдельно Моуринью высказался о работе главного арбитра встречи. Наставник «Реала» заявил, что судья слишком снисходительно отнесся к затягиванию времени со стороны «Алавеса»; из-за этого темп игры упал, чистое игровое время сократилось, а задача мадридского клуба усложнилась.

По поводу отмены пенальти и удаления Джуда Беллингема Моуринью отметил: с тренерской скамейки оценить этот эпизод сложно. Поначалу ему показалось, что фола не было, но после матча полузащитник сообщил, что нарушение действительно имело место. Тренер заявил, что вынужден доверять словам игрока.

Жозе Моуринью также подверг критике работу арбитра, заметив, что тот любит утверждать свой авторитет через строгие санкции. Тренер напомнил, как этот судья удалял ключевых игроков «Реала» в разные сезоны: Килиана Мбаппе два года назад, Винисиуса Жуниора в прошлом сезоне и Джуда Беллингема в текущем. С иронией Моуринью предложил посмотреть, кого арбитр удалит в следующем сезоне, и допустил, что это будет Тибо Куртуа.

Тренер уточнил, что, несмотря на недовольство, не считает судью единственной причиной поражения. Возмущение у него вызвало то, что игрок, схвативший Мбаппе за футболку, не получил желтой карточки, хотя по правилам УЕФА такое действие должно наказываться предупреждением. Моуринью подчеркнул, что был зол на эту ситуацию.