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Юрий Сёмин, в прошлом возглавлявший московский «Локомотив», высказался в поддержку главного тренера казанского «Рубина» Олега Кузьмина и призвал клуб дать специалисту возможность продолжить руководство командой.

Опыт работы с Бердыевым

Сёмин отметил высокий профессиональный уровень Кузьмина и его длительную карьеру в тренерском штабе Курбана Бердыева. По словам бывшего тренера, Олег Кузьмин входил в число ключевых помощников Бердыева и перенял у него навыки подготовки к отдельным матчам и завоевания чемпионских титулов. Сёмин также указал, что Кузьмин сотрудничал и с другими тренерами, однако наиболее значимым для него стал опыт работы с Бердыевым.

Оценка игры с «Зенитом»

Отдельного внимания заслужила оценка недавнего матча «Рубина» против петербургского «Зенита». Сёмин отметил смелость, с которой Кузьмин выстроил игру против лидера чемпионата. Эксперт выделил способность тренера оперативно реагировать на замены, а также умение выявлять сильные стороны своих подопечных и эффективно их использовать. По мнению Семкина, Кузьмин не предъявляет к игрокам недостижимых требований, что является важным фактором для достижения положительных результатов.

Итоговое мнение эксперта

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком Сёмин выразил уверенность, что Кузьмин находится на правильном пути и понимает, как развивать команду. По мнению бывшего тренера, результаты, которых специалист добился в Казани, дают достаточные основания продлить его полномочия. Сёмин добавил, что Кузьмину сейчас важнее всего обрести уверенность в своей позиции и возможность продолжить начатое дело.