Футбол • Вчера в 23:37

Полузащитник Родри и защитник Андреас Кристенсен вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает Sport.es. Оба футболиста завершили восстановление после травм.

Возможное участие в матче 14-го тура

По данным источника, игроки могут быть включены в заявку на матч с «Депортиво». Игра 14-го тура Ла Лиги назначена на 29 ноября.

С начала ноября Родри не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия. Чемпион мира пропустил три матча команды. Андреас Кристенсен выбыл из строя с 20 ноября и также пропустил две игры каталонского клуба.

Детали матча с «Депортиво»

Встреча с «Депортиво» состоится на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.