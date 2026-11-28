Новости спорта
Родри и Кристенсен вернулись к тренировкам с «Барселоной»
Полузащитник Родри и защитник Андреас Кристенсен вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает Sport.es. Оба футболиста завершили восстановление после травм.
Возможное участие в матче 14-го тура
По данным источника, игроки могут быть включены в заявку на матч с «Депортиво». Игра 14-го тура Ла Лиги назначена на 29 ноября.
С начала ноября Родри не выходил на поле из-за травмы подколенного сухожилия. Чемпион мира пропустил три матча команды. Андреас Кристенсен выбыл из строя с 20 ноября и также пропустил две игры каталонского клуба.
Детали матча с «Депортиво»
Встреча с «Депортиво» состоится на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. Игра начнется в 18:15 по московскому времени.
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