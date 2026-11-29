Футбол • Вчера в 15:52

Детали перехода форварда

Переговоры о переходе в армейский клуб нападающего бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса московский ЦСКА довел до конца. По сообщению спортивного журналиста Жулиано Лоренцо Оскара, к настоящему моменту с колумбийским футболистом согласованы практически все условия сделки.

Источник сообщает, что стороны договорились о базовом размере заработной платы. Юридическая часть трансфера в настоящее время находится на стадии финализации.

Статистика и контракт игрока

В сезоне-2025/2026 26-летний Виверос принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение нападающего с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитано до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.