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ЦСКА договорился о переходе нападающего Вивероса из «Атлетико Паранаэнсе»
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Детали перехода форварда
Переговоры о переходе в армейский клуб нападающего бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Кевина Вивероса московский ЦСКА довел до конца. По сообщению спортивного журналиста Жулиано Лоренцо Оскара, к настоящему моменту с колумбийским футболистом согласованы практически все условия сделки.
Источник сообщает, что стороны договорились о базовом размере заработной платы. Юридическая часть трансфера в настоящее время находится на стадии финализации.
Статистика и контракт игрока
В сезоне-2025/2026 26-летний Виверос принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал четыре результативные передачи.
Соглашение нападающего с «Атлетико Паранаэнсе» рассчитано до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.
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