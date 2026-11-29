Футбол • Вчера в 15:55

Отсутствие официальных комментариев по трансферу

Представитель полузащитника «Ростова» Алексея Миронова прокомментировал сведения о возможном переходе футболиста в московское «Динамо» или «Краснодар» в зимнее трансферное окно. По словам агента, обсуждать вероятность ухода игрока из донского клуба пока преждевременно.

В беседе с журналистом Егором Кабаком представитель Алексея Миронова заявил, что футболист проводит хороший сезон и это подтвердил вызов в национальную сборную. Агент также сообщил, что интерес других команд вполне возможен, однако конкретных переговоров пока нет.

Статистика и контракт игрока

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Алексей Миронов провел 13 матчей во всех турнирах. В активе полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача. Действующий контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2030 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2 млн евро.