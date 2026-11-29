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Игдисамов объяснил разгромное поражение ЦСКА от «Зенита» в матче РПЛ
Итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» прокомментировал главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счетом 1:4. Специалист признал, что армейцы не справились с поставленной задачей.
Причины неудачного выступления
По словам Игдисамова, на результат повлияло комплексное состояние коллектива: функциональная готовность, эмоциональный фон и ментальный настрой. Тренер взял на себя полную ответственность за исход матча и отметил, что не смог должным образом подготовить игроков к игре. Он признал, что команда не проявила характерного для себя движения и агрессии, хотя эти элементы были ключевыми в подготовке. Игдисамов выразил мнение, что допустил ошибку в выборе формулировок при передаче тактических задач.
Тактический анализ игры
На вопрос о частых контратаках «Зенита» наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил, что в начале встречи ситуация складывалась иначе. По его оценке, соперник владел инициативой, однако, если не считать двух забитых мячей, опасных моментов у ворот армейцев возникало мало. Игдисамов подчеркнул, что в первом тайме «Зенит» не имел системного преимущества над его командой.
Тренер пояснил: после пропущенного гола прежняя тактика перестала работать, и ЦСКА пришлось перейти к активным действиям. Армейцы забирали мяч, а «Зенит» использовал свободное пространство для быстрых атак и действовал «по счету». Игдисамов объяснил, что при отставании в два мяча логика игры не позволяла отдавать инициативу сопернику, поэтому изменить ход событий таким способом уже не представлялось возможным.
Положение команд в таблице РПЛ
По итогам этого матча «Зенит» укрепил позиции лидера чемпионата: в его активе 34 очка. ЦСКА с 26 баллами располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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