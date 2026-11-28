Антверпен — Андерлехт: прогноз на матч Жюпилер Про Лига
«Антверпен» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Андерлехт» в рамках Жюпилер Про Лиги. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Антверпен» переживает непростой сезон в Жюпилер Про Лиге и держится лишь на 11-м месте из 16 команд. Клуб основан в 1880 году и считается старейшим в Бельгии, так что такая позиция ниже привычных амбиций, пусть за плечами и богатая история с пятью титулами чемпионов страны. Под руководством тренера Марвина Комппера команда пытается обрести стабильность, однако результаты пока противоречивые.
Шесть последних матчей дали команде две победы, два поражения и две ничьи при мячах 10:11. Началось все с разгрома «Роял Шарлеруа» (3:0) и победы над «КСК Хейст» (1:0), а дальше пошла полоса неудач, в которой особенно болезненным получилось поражение от «КВК Вестерло» со счетом 1:5. В последней игре с «СВ Зульте Варегем» (2:2) гости отыгрались после голов Артура Вермеерена на 8-й минуте и Модибо Фофану на 45-й с передачи Максима Буси, однако преимущество удержать не удалось.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Антверпен» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Ориентировочный состав: Тайши Брендон Нозава, Максим Буси, Юто Цунашима, Бахмед Дефф, Маурисио Бенитес, Семм Рендерс, Снайдер Порозо, Артур Вермеерен.
Текущая форма
«Андерлехт» прочно обосновался в четверке лучших в Жюпилер Про Лиге, и его по праву считают одним из главных претендентов на высокие места. Под руководством тренера Витора Бруну команда демонстрирует редкую для нынешнего сезона стабильность. Отдельные осечки случаются, однако ниже шестой строчки таблицы клуб не опускается и неизменно остается в элите.
Атака гостей в последнем матче с «ОФИ Крит» выглядела устрашающе, и счет 3:1 это только подтвердил. Тауфик Бентаеб открыл счет уже на старте встречи, затем Тело Аасгаард удвоил преимущество с передачи Олега Реабчука, а на 30-й минуте Адриано Бертачини довел дело до разгрома. Для клуба это четвертая победа в последних шести матчах, причем за этот отрезок он пропустил лишь семь мячей. Правда, крупное поражение от «Гента» (0:4) напоминает, что в обороне у команды бывают провалы.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Андерлехт» не пропускал в 2 матчах из 6.
- В лазарете: Джулиан Бьянконе, Лукас Хей.
- Ориентировочный состав: Али Маамар, Лео Петрот, Людвиг Огустинссон, Лукаш Амброс, Марио Строекенс, Данило Сикан, Энрик Льянсана, Джейден Ония Секе.
Прогноз и ставки
«Андерлехт» под руководством Витора Бруну проводит редкий по стабильности сезон и прочно держится в четверке лидеров. Хозяева идут лишь на 11-м месте. В последних шести турах их результаты противоречивы, баланс 10:11. Гости на хорошем ходу и выиграли четыре из шести матчей. Разгром «ОФИ Крит» со счетом 3:1 говорит об атакующей мощи коллектива, а оборона «Антверпена» по-прежнему уязвима, что показало поражение 1:5 от «Вестерло». С учетом разницы в классе и турнирном положении ждем, что гости сохранят интригу или возьмут верх.
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Ставка «Андерлехт» не проиграет
«Андерлехт» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Антверпен» и в 14 из 20 игр «Андерлехт».
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