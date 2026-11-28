Текущая форма

«Антверпен» переживает непростой сезон в Жюпилер Про Лиге и держится лишь на 11-м месте из 16 команд. Клуб основан в 1880 году и считается старейшим в Бельгии, так что такая позиция ниже привычных амбиций, пусть за плечами и богатая история с пятью титулами чемпионов страны. Под руководством тренера Марвина Комппера команда пытается обрести стабильность, однако результаты пока противоречивые.

Шесть последних матчей дали команде две победы, два поражения и две ничьи при мячах 10:11. Началось все с разгрома «Роял Шарлеруа» (3:0) и победы над «КСК Хейст» (1:0), а дальше пошла полоса неудач, в которой особенно болезненным получилось поражение от «КВК Вестерло» со счетом 1:5. В последней игре с «СВ Зульте Варегем» (2:2) гости отыгрались после голов Артура Вермеерена на 8-й минуте и Модибо Фофану на 45-й с передачи Максима Буси, однако преимущество удержать не удалось.

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