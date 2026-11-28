Текущая форма

«Атлетико Минейро» переживает один из самых сложных периодов сезона. Команда Левира Кульпи отстает от лидеров Бразилейрао и идет лишь на 12-м месте в таблице. Надежного выхода из этой полосы команда пока не нашла, соперники навязывают ей свой темп, а в обороне она допускает фатальные ошибки.

С «Коринтианс» последняя встреча вышла скромной, 1:1, а единственный мяч хозяев на 31-й минуте провел Томас Куэльо с передачи Александера. Выбраться из общего спада эта ничья клубу не помогла, ведь перед ней случились два болезненных поражения – от «Бока Хуниорс» (0:2) и «Ботафого» (0:1). В шести последних матчах команда не выиграла ни разу, забила всего два мяча и пропустила семь, так что с реализацией моментов у нее явные проблемы.

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