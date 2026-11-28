Атлетико Минейро — Васко да Гама: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Атлетико Минейро» сыграет с «Васко да Гама». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Атлетико Минейро» переживает один из самых сложных периодов сезона. Команда Левира Кульпи отстает от лидеров Бразилейрао и идет лишь на 12-м месте в таблице. Надежного выхода из этой полосы команда пока не нашла, соперники навязывают ей свой темп, а в обороне она допускает фатальные ошибки.
С «Коринтианс» последняя встреча вышла скромной, 1:1, а единственный мяч хозяев на 31-й минуте провел Томас Куэльо с передачи Александера. Выбраться из общего спада эта ничья клубу не помогла, ведь перед ней случились два болезненных поражения – от «Бока Хуниорс» (0:2) и «Ботафого» (0:1). В шести последних матчах команда не выиграла ни разу, забила всего два мяча и пропустила семь, так что с реализацией моментов у нее явные проблемы.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Атлетико Минейро» сохранял ворота на замке лишь в одном матче из шести.
- В лазарете: Рейниер, Майкон, Алан Минда, Алан Франко, Руан.
- Ориентировочный состав: Лео Дуарт, Ренан Лоди, Томас Перес, Кевин Кастаньо, Томас Куэльо, Эверсон, Руан, Бернард.
Текущая форма
В Бразилейрао Серии A «Васко да Гама» идет лишь на 14-м месте из 20 клубов и находится в зоне риска. Для «Гиганта холма» такая позиция в таблице тревожна, ситуацию нужно исправлять без промедления, чтобы не скатиться в нижнюю часть таблицы.
Зато на отрезке из шести последних туров команда Педро Эмануэла заметно прибавила. У нее четыре победы, два поражения и 9 забитых мячей. Ярче всего это видно по недавней встрече с «Атлетико Паранаэнсе», которую «Черные рубашки» выиграли 3:1, а на этом отрезке такой результат стал для них лучшим. Неделю назад случилась свежая осечка с «Ред Булл Брагантино» (0:1), но способность побеждать таких соперников, как «Палмейрас» и «Интернасьонал», показывает, что клуб может добиваться высоких результатов.
Интересные факты для ставок
- В 2 из 6 матчей «Васко да Гама» так и не открыла счёт.
- В лазарете: А. Гомес, М. Хинестроса, Нуну Мореира, Факундо Колидио, Карлос Куэста.
- Ориентировочный состав: Алан Лескано, Лео Жардин, Пауло Энрике, Габриэль Перейра, Роберт Ренан, Куиабано, Сантьяго Соса, Андрес Гомес.
Прогноз и ставки
У «Атлетико Минейро» тяжелый отрезок. Команда Левира Кульпи не выигрывает шесть матчей кряду, а за это время пропустила семь мячей и забила всего два. «Васко да Гама» на этом фоне набрал ход, у него четыре победы в последних шести турах, в том числе уверенный успех над «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:1. Гости под руководством Педро Эмануэла выглядят собраннее и мотивированнее, они способны навязать борьбу даже на выезде. Разница в настроении и игровых тенденциях сейчас на стороне «Васко да Гама», поэтому ждем, что клуб сумеет не проиграть в этом противостоянии.
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Ставка «Васко да Гама» не проиграет
«Васко да Гама» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Атлетико Минейро» и в 13 из 20 игр «Васко да Гама».
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