Бранн — Кристиансунн: прогноз на матч Элитсериен
29 ноября 2026 года «Бранн» и «Кристиансунн» проведут матч турнира Элитсериен. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Бранн» встречается с «Кристиансунном» на тревожном фоне. В последней игре команда пропустила четыре мяча, так что надежность обороны на старте теперь под вопросом. Клуб из Бергена держится на четвертом месте в таблице Элитсериен, правда, результаты последних встреч выдают нестабильность и уязвимость у собственных ворот.
Матч с «АГФ Орхус» закончился крупным поражением 1:4. Вечер скрасил лишь гол Никласа Кастро с пенальти на 51-й минуте. Совсем иначе команда Эйрика Хорнеланда смотрелась в недавних победах над «ФК КФУМ Осло» (4:3) и «ФК Мольде» (3:2), когда еще могла рассчитывать на более высокие позиции. Теперь норвежскому клубу важно вернуть надежность обороне и не повторить орхусский сценарий.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Бранн» в среднем пропускает по два мяча от соперников.
- Турнирное положение: 4-е место из 16 команд (по состоянию на 2025 год).
- В лазарете: Сакариас Опсаль, Сондре Тронстад, Кьяртан Мар Кьяртанссон.
- На матч ждем такой состав. Йоахим Сольтведт, Лео Корник, Фредрик Паллесен Кнудсен, Нерайшо Касанвирьо, Кристалл Мани Ингасон, Никлас Йенсен Васберг, Улрик Матисен и Ноа Жан Холм.
Текущая форма
«Кристиансунн» идет на 13-м месте из 16 команд в Элитсериен, и турнирная таблица демонстрирует серьезные проблемы. Под руководством тренера Амунда Скрири коллектив никак не может найти стабильности. Редкие успехи чередуются с болезненными провалами, а сохранение прописки в высшем дивизионе оказывается под угрозой.
За шесть последних матчей у клуба всего две победы. Забито 10 мячей, пропущено 12, и оборона доверия не внушает. Нагляднее всего вышло поражение от «Олесунн» со счетом 1:4, когда защита не справилась с давлением соперника. Переломить ход дел команда пыталась победами над «Валеренгой» (1:0) и «Сарпсборгом» (4:2), но недавняя ничья с «Сандефьордом» (2:2) снова показала, что довести встречу до спокойного результата у нее не получается.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Кристиансунн».
- Турнирное положение: 13-е место из 16 команд в Элитсериен (по итогам сезона 2025 года).
- В лазарете: Дэвид Туфекчич, Майкл Лансинг.
- На матч ждем такой состав. Густав Кристенсен, Хайне Гиклинг Брусет, Леандер Альвхейм, Дэн Питер Ульвестад, Макс Норманн Уильямсен, Сивер Скунберг Скейде, Адриан Сетер, Зимер Бытики.
Прогноз и ставки
«Бранн» крупно уступил АГФ Орхус (1:4) и теперь обязан реабилитироваться перед своими болельщиками. Оборона «Кристиансунн» пропустила 12 мячей в последних шести турах, так что натиск хозяев она вряд ли выдержит. Обе команды забивают охотно, причем в 80% последних десяти матчей каждого из клубов голов оказывалось больше 2,5. Ждем открытую игру с голами с обеих сторон, поэтому склоняемся к тоталу больше 2,5.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Тренды
Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 14 из 20 последних встреч «Бранн» и в 11 из 20 игр «Кристиансунн».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 5 из 6 последних встреч «Бранн» и в 4 из 6 игр «Кристиансунн».
Ставка «Бранн» не проиграет
«Бранн» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 2026
Комментарии