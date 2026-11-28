Текущая форма

«Бранн» встречается с «Кристиансунном» на тревожном фоне. В последней игре команда пропустила четыре мяча, так что надежность обороны на старте теперь под вопросом. Клуб из Бергена держится на четвертом месте в таблице Элитсериен, правда, результаты последних встреч выдают нестабильность и уязвимость у собственных ворот.

Матч с «АГФ Орхус» закончился крупным поражением 1:4. Вечер скрасил лишь гол Никласа Кастро с пенальти на 51-й минуте. Совсем иначе команда Эйрика Хорнеланда смотрелась в недавних победах над «ФК КФУМ Осло» (4:3) и «ФК Мольде» (3:2), когда еще могла рассчитывать на более высокие позиции. Теперь норвежскому клубу важно вернуть надежность обороне и не повторить орхусский сценарий.

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