Эюпспор — Башакшехир: прогноз на матч Трендьол Супер Лиг (Турция)
«Эюпспор» 29 ноября 2026 года на своем поле примет «Башакшехир» в рамках Трендьол Супер Лиг (Турция). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Рекомендуем обратиться к нашему прогнозу за основными ставками на матч.
Анализ команд
Текущая форма
В Трендьол Супер Лиг (Турция) сезон у «Эюпспора» складывается очень тяжело. Команда застряла в затяжном кризисе, и доверия к ней заметно поубавилось. Из шести последних встреч она выиграла лишь одну, пропустив за этот отрезок 13 голов. Оборона играет ненадежно, а в атаке коллектив не всегда доводит дело до удара.
Последний матч с «Трабзонспором» «Эюпспор» проиграл со счетом 0:1, и огонь только разгорелся сильнее. В чужой штрафной команда Мустафы Далджи по-прежнему безобидна. Единственным светлым пятном на фоне серии неудач остается уверенная победа над «Фетхиеспором» (4:2), но она скорее говорит о нестабильности. После того успеха «Эюпспор» пропустил 10 мячей в трех следующих играх, среди которых был и разгром от «Аменд Спортивные Деятельности» (1:5). Теперь клубу нужно не просто набрать очки, а закрыть дыры в обороне, пока серия поражений не стала необратимой.
Дисквалификации и травмы
Разбирать этот матч нам не по чему.
Интересные факты для ставок
- В 4 из 6 матчей «Эюпспор» так и не открыла счет.
- «Обе забьют» сыграло в двух из шести последних матчей «Эюпспора».
- В лазарете: Билал Бутобба, Ленни Пинтор, Симоне Джордано.
- Ориентировочный состав: Сейфеттин Аныл Яшар, Эмре Билгин, Давид Коста, Зак Жюль, Мете Демир, Ахмед Абдуллахи, Йигит Демир, Хамза Акман.
Текущая форма
«Башакшехир» в Трендьол Супер Лиге (Турция) держится в роли крепкого середняка и идет на 5-м месте из 18. Один чемпионский титул за всю историю (сезон 2019/20) и нынешняя позиция говорят о постепенном росте без критических спадов. Резких перепадов у команды нет, очки она набирает регулярно.
Из шести последних матчей коллектив выиграл четыре. Одно поражение — от «Бешикташа» (0:2), еще одна встреча с «Коньяспором» завершилась вничью (0:0). Особенно удался ноябрь. «Самсунспор» был разгромлен (5:2), «Гёзтепе» обыгран (2:1), а пять дней назад команда уверенно переиграла «Чорум Беледиеспор» (4:2). В той встрече Бертуж Йылдырым оформил дубль, Эльдор Шомуродов тоже забил, так что атака под руководством тренера Нури Шахина выглядит результативно.
Дисквалификации и травмы
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Башакшехира».
- Сезон 2025/26 команда проводит на 5-м месте из 18 в турецкой Суперлиге.
- В лазарете: Юсуф Сары, Мухаммед Шенгезер, С. Харабашвили.
- Ориентировочный состав: Эмин Байрам, Саба Харабашвили, Дэви Селке, Мухаммед Шенгезер, Михал Карбовник, Джером Опоку, Оливье Кемен, Якуб Калуциньский.
Прогноз и ставки
«Башакшехир» подходит к этой встрече в хорошем настроении. Пять дней назад команда уверенно обыграла «Чорум Беледиеспор» со счетом 4:2, а в той игре отличились Бертуж Йылдырым и Эльдор Шомуродов. Атака Нури Шахина сейчас результативна, чего не скажешь об «Эюпспоре». Коллектив пропустил 13 голов в последних шести матчах и никак не находит стабильного выхода на удар. Оборона хозяев проницаема, а гости набрали ход, поэтому ждем, что «Башакшехир» использует свое преимущество в классе и возьмет три очка.
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Ставка Победа «Башакшехир»
На отрезке из 6 встреч у «Башакшехир» 4 победы, 1 ничью и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Эюпспор» и в 13 из 20 игр «Башакшехир».
Ставка Индивидуальный тотал «Башакшехир» больше 0.5
Отметку 0.5 «Башакшехир» пробивал в 10 из 20 последних встреч.
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Составы и расстановка
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Турнирная таблица
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