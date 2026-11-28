Текущая форма

В Трендьол Супер Лиг (Турция) сезон у «Эюпспора» складывается очень тяжело. Команда застряла в затяжном кризисе, и доверия к ней заметно поубавилось. Из шести последних встреч она выиграла лишь одну, пропустив за этот отрезок 13 голов. Оборона играет ненадежно, а в атаке коллектив не всегда доводит дело до удара.

Последний матч с «Трабзонспором» «Эюпспор» проиграл со счетом 0:1, и огонь только разгорелся сильнее. В чужой штрафной команда Мустафы Далджи по-прежнему безобидна. Единственным светлым пятном на фоне серии неудач остается уверенная победа над «Фетхиеспором» (4:2), но она скорее говорит о нестабильности. После того успеха «Эюпспор» пропустил 10 мячей в трех следующих играх, среди которых был и разгром от «Аменд Спортивные Деятельности» (1:5). Теперь клубу нужно не просто набрать очки, а закрыть дыры в обороне, пока серия поражений не стала необратимой.

Дисквалификации и травмы

Разбирать этот матч нам не по чему.

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