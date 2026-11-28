Эльфсборг — Гаис: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Эльфсборг» и «Гаис» проведут матч турнира Аллсвенскан. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Сезон в Аллсвенскане «Эльфсборг» проводит совсем не так, как подобает гранду. 8-е место из 16 команд мало вяжется с амбициями шестикратного чемпиона страны. «Желтые» застряли в затяжном кризисе. Привычное доминирование сменилось борьбой за каждый балл, и статус «Элегантных» на поле сегодня звучит скорее иронично.
Из последних шести встреч команда Бьёрна Хамберга выиграла только одну, у Эргрюте (2:1). В обороне у нее регулярно случаются провалы. Особенно тяжелым получилось ноябрьское поражение от Хаммарбю ИФ (1:4), которое вскрыло слабые места в защите. В матче с Хеккен (1:2) «Эльфсборг» попробовал развернуть эту тенденцию, и Гарри Хильвениус открыл счет уже на 17-й минуте. Удержать перевес «Элегантным» не удалось, и команда снова ушла без очков.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Эльфсборг» пропускает в среднем 1.8 гола за игру.
- Турнирное положение: 8-е место из 16 команд в Аллсвенскане (сезон 2025).
- В лазарете: Дион Красничи.
- Ориентировочный состав: Тео Сандер, Александр Йенсен, Себастьян Хольмен, Томас Ишервуд, Никлас Хульт, Юлиус Магнуссон, Саймон Олссон, Момох Ибрагим Камара.
Текущая форма
«Гаис» провел сезон в Аллсвенскане на третьем месте, взял «малое серебро» и пробился в Лигу конференций УЕФА. Годом ранее команда финишировала шестой, так что прогресс получился заметным, и статус одного из лидеров шведского футбола теперь выглядит вполне заслуженным.
На финишной прямой команда выдала результативный отрезок. В шести последних встречах у нее четыре победы, одно поражение и одна ничья. Коллектив Фредрика Хольмберга уверенно прошел АИК (2:1), Кальмар (1:0) и Вестерос (3:1), а очки брал даже в непростых выездных матчах. В последней игре с Вестеросом забили Макс Андерссон и Густав Лундгрен, оформивший дубль с передач Николы Васича. Атака у команды работает эффективно.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок больше 2.5 голов было в четырех встречах из шести.
- Сезон 2025 года команда завершила на третьем месте в Аллсвенскане, турнире с участием 16 клубов. Это принесло «малое серебро» и путевку в Лигу конференций УЕФА сезона 2026/27.
- В лазарете: Густав Лундгрен, Роберт Торкельссон.
- Ориентировочный состав: Маттео де Бриен, Солтер Самуэль, Расмус Никлассон, Филип Бекман, Робин Вендин Томассон, Макс Андерссон, Генри Слетсйо, Мергим Красничи.
Прогноз и ставки
Один из самых слабых сезонов в своей истории «Эльфсборг» проводит на восьмом месте, пропуская в среднем почти два мяча за игру. На этом фоне «Гаис» смотрится куда собраннее, финиширует на третьей строчке и уверенно обыгрывает конкурентов, в том числе АИК и «Кальмар». Оборона хозяев дает сбои, атака гостей работает эффективно, поэтому ждем, что «Гаис» сохранит интригу до конца встречи.
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Ставка «Гаис» не проиграет
«Гаис» уступил лишь 1 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Эльфсборг» и в 11 из 20 игр «Гаис».
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