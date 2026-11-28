Текущая форма

Сезон в Аллсвенскане «Эльфсборг» проводит совсем не так, как подобает гранду. 8-е место из 16 команд мало вяжется с амбициями шестикратного чемпиона страны. «Желтые» застряли в затяжном кризисе. Привычное доминирование сменилось борьбой за каждый балл, и статус «Элегантных» на поле сегодня звучит скорее иронично.

Из последних шести встреч команда Бьёрна Хамберга выиграла только одну, у Эргрюте (2:1). В обороне у нее регулярно случаются провалы. Особенно тяжелым получилось ноябрьское поражение от Хаммарбю ИФ (1:4), которое вскрыло слабые места в защите. В матче с Хеккен (1:2) «Эльфсборг» попробовал развернуть эту тенденцию, и Гарри Хильвениус открыл счет уже на 17-й минуте. Удержать перевес «Элегантным» не удалось, и команда снова ушла без очков.

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