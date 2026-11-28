Кальмар — АИК: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Кальмар» и «АИК» проведут матч турнира Аллсвенскан. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Переход в элиту шведского футбола дался «Кальмару» тяжело. Команда Тони Коскелы только что поднялась из Суперэттана и пока привыкает к уровню Аллсвенскана. Длинной победной серии коллектив не выстраивает и регулярно теряет очки в принципиальных стыках, так что стабильности ему остро не хватает.
Матч с «Эргрюте» показал, в каком состоянии команда подходит к нынешнему отрезку. Хозяева открыли счет на первой минуте после удара Вилмера Тирена, но Мариус Сёдербэк быстро вернул равновесие, и встреча закончилась со счетом 2:3 не в пользу клуба. В шести последних играх у него всего две победы, над «ИК Сириус» (1:0) и «Дегерфорс ИФ» (2:1), при восьми пропущенных мячах, и оборона явно проседает. Забито за этот отрезок пять голов, так что впереди команда свое создает, однако без порядка сзади рассчитывать на большее трудно.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Кальмар» пропускает в среднем 1,3 гола за игру.
- Сезон 2025 года команда провела в Суперэттане и финишировала второй среди 16 участников, что принесло повышение в Аллсвенскан.
- Ориентировочный состав: Ларс Сэтра, Вилмер Тирен, Каспер Паананен, Самуэль Бролин, Роберт Гояни, Карл Густафссон, Чарльз Саго-младший, Миска Йлитолва.
Текущая форма
АИК подходит к финальным турам Аллсвенскана с 7-м местом в таблице, что отражает непростой сезон для одного из самых титулованных клубов Швеции. Несмотря на статус третьего в вечной таблице чемпионата, команда не смогла закрепиться в верхней части турнирной сетки, демонстрируя нестабильность в ключевых матчах.
За шесть последних матчей команда Хосе Ривейро набрала всего 10 очков. Забито 10 мячей, пропущено 9, причем в обороне случаются грубые промахи. После уверенной победы над «Хеккен» (3:2) пришло поражение от ГАИС (1:2), а концовку серии составили ничьи с «Дегерфорс ИФ» (0:0) и «Эльфсборг» (2:2), одна сухая и одна результативная. Приятным исключением стала победа над «ИК Сириус» (2:1), но в целом последние игры говорят о слабой реализации моментов и уязвимости в защите.
Интересные факты для ставок
- В пяти из шести последних матчей «АИК» ставка «обе забьют» прошла.
- В лазарете: Мартин Эллингсен, Андреас Редкин, Ибрахим Сиссе, Сотирис Папагианнопулос, Адриан Хельм.
- Ориентировочный состав: Мартин Эллингсен, Йохан Хове, Сикстен Густафссон, Дино Беширович, Фредрик Ниссен, Лукас Ассади, Лука Бергквист, Чарли Пейви.
Прогноз и ставки
«Кальмар» тяжело привыкает к уровню элиты. Недавнее поражение от «Эргрюте» со счетом 2:3 это наглядно показало. На дистанции шести последних встреч хозяева пропустили восемь мячей, и оборона у них откровенно проседает. «АИК» при всей нестабильности и травмах в лазарете по-прежнему опасен впереди и забивает в большинстве игр. Гости могут навязать свой темп и переиграть соперника в ключевых эпизодах.
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Ставка Победа «АИК»
На отрезке из 6 встреч у «АИК» 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 6 из 20 последних встреч «Кальмар» и в 12 из 20 игр «АИК».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 2 из 6 последних встреч «Кальмар» и в 5 из 6 игр «АИК».
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