Текущая форма

Переход в элиту шведского футбола дался «Кальмару» тяжело. Команда Тони Коскелы только что поднялась из Суперэттана и пока привыкает к уровню Аллсвенскана. Длинной победной серии коллектив не выстраивает и регулярно теряет очки в принципиальных стыках, так что стабильности ему остро не хватает.

Матч с «Эргрюте» показал, в каком состоянии команда подходит к нынешнему отрезку. Хозяева открыли счет на первой минуте после удара Вилмера Тирена, но Мариус Сёдербэк быстро вернул равновесие, и встреча закончилась со счетом 2:3 не в пользу клуба. В шести последних играх у него всего две победы, над «ИК Сириус» (1:0) и «Дегерфорс ИФ» (2:1), при восьми пропущенных мячах, и оборона явно проседает. Забито за этот отрезок пять голов, так что впереди команда свое создает, однако без порядка сзади рассчитывать на большее трудно.

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