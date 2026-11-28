Металлург Руст — Спаери: прогноз на матч Лига Эровнули
29 ноября 2026 года «Металлург Руст» и «Спаери» проведут матч турнира Лига Эровнули. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Металлург Руст» подходит к решающим матчам Лиги Эровнули не в лучшем состоянии. Оборона команды Георгия Цецадзе то и дело дает сбои, и голы прилетают даже от аутсайдеров. Из шести последних встреч клуб выиграл только две, а три проиграл, поэтому стабильности в борьбе за выживание или место в верхней части таблицы пока не видно.
Три дня назад хозяева победили «Мешахте Ткибули» со счетом 2:1, но и этот успех получился небезупречным. Джексон открыл счет на 49-й минуте после передачи Соломона Кесси, а на 13-й минуте второго тайма Жан Соуза де Алмейда восстановил равновесие, когда получил мяч от Луки Паркадзе. В защите у команды Георгия Цецадзе по-прежнему неспокойно. Недавно она уступила «Динамо Батуми» (1:2) и «ФК Гагра» (1:2), так что хозяевам нужна максимальная концентрация, чтобы не растерять набранный ход.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Металлург Руст» пропускает в среднем 1.5 гола за игру.
- «Обе забьют» сыграло в четырех из шести последних матчей «Металлург Руст».
- Ориентировочный состав: Автандила Гуджабидзе, Папуна Беруащвили, Шотико Андгулладзе, Иракли Якобидзе, Важа Пацатсия, Николоз Чикавани, Давит Убилава, Джексон.
Текущая форма
В Лиге Эровнули «Спаери» по-прежнему идет вторым, однако стабильность тбилисцев на этом отрезке вызывает вопросы. Год назад клуб сенсационно выиграл Кубок Грузии, а сейчас вынужден искать баланс между амбициями и реальной игрой. В шести последних встречах у коллектива всего одна победа при двух поражениях.
Недавняя игра с «Мешахте Ткибули» сложилась для «Спаери» неудачно, команда уступила 2:3. Гости открыли счет на 13-й минуте, когда Гига Самхарадзе реализовал пенальти, а Тамаз Цецкхладзе довел преимущество до двух мячей (0:56). Удержать его до финального свистка оборона не сумела. Теперь команде Анзора Кигурадзе нужно навести порядок в концовках матчей, иначе турнирные очки будут утекать.
Интересные факты для ставок
- В четырех из шести матчей этого отрезка забивали больше 2.5 голов.
- В 2 из 6 матчей «Спаери» так и не открыла счет.
- Ориентировочный состав: Бухути Путкарадзе, Ника Чагунава, Николоз Кентчадзе, Гиорги Бунтури, Гига Самхарадзе, Торнике Аскурава, Саба Майсурадзе, Гоча Цирдава.
Прогноз и ставки
«Металлург Руст» обыграл «Мешахте Ткибули» со счетом 2:1 и поймал нужный импульс, хотя оборона команды Георгия Цецадзе по-прежнему пропускает. «Спаери» идут на втором месте, но в недавней встрече с тем же «Мешахте» их защита не справилась с давлением, а сами «Спаери» уступили 2:3. Домашний фактор плюс нестабильность гостей в концовках матчей дают хозяевам хорошие шансы сохранить очки в этом поединке.
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Ставка «Металлург Руст» не проиграет
«Металлург Руст» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Металлург Руст» и в 11 из 20 игр «Спаери».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Металлург Руст» и в 4 из 6 игр «Спаери».
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