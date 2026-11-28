Текущая форма

«Металлург Руст» подходит к решающим матчам Лиги Эровнули не в лучшем состоянии. Оборона команды Георгия Цецадзе то и дело дает сбои, и голы прилетают даже от аутсайдеров. Из шести последних встреч клуб выиграл только две, а три проиграл, поэтому стабильности в борьбе за выживание или место в верхней части таблицы пока не видно.

Три дня назад хозяева победили «Мешахте Ткибули» со счетом 2:1, но и этот успех получился небезупречным. Джексон открыл счет на 49-й минуте после передачи Соломона Кесси, а на 13-й минуте второго тайма Жан Соуза де Алмейда восстановил равновесие, когда получил мяч от Луки Паркадзе. В защите у команды Георгия Цецадзе по-прежнему неспокойно. Недавно она уступила «Динамо Батуми» (1:2) и «ФК Гагра» (1:2), так что хозяевам нужна максимальная концентрация, чтобы не растерять набранный ход.

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