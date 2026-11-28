Текущая форма

«Мирассол» закрепился в элите и занял 4-е место в Серии А Бразилии. Однако на финише сезона команда Рафаэля Гуанеса столкнулась с серьезным кризисом. После уверенного подъема из низших дивизионов коллектив начал терять оборонительную структуру, и последние туры принесли ему череду болезненных результатов.

Полоса неудач «Мирассола» потянулась с поражения от «Флуминенсе» (0:1), а недавняя осечка с «АЕ Реалидей Жовем» (2:3) эту серию лишь продлила. За шесть последних матчей клуб забил всего 5 голов, и единственная победа на этом отрезке пришлась на встречу с «Шапекоэнсе» (2:1). Ничья с «Атлетико Минейро» (0:0) высветила слабую реализацию моментов у «Льва» и нехватку стабильности накануне решающих игр.

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