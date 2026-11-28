Мирассол — Атлетико ПР: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Мирассол» сыграет с «Атлетико ПР». Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на эту встречу.
Анализ команд
Текущая форма
«Мирассол» закрепился в элите и занял 4-е место в Серии А Бразилии. Однако на финише сезона команда Рафаэля Гуанеса столкнулась с серьезным кризисом. После уверенного подъема из низших дивизионов коллектив начал терять оборонительную структуру, и последние туры принесли ему череду болезненных результатов.
Полоса неудач «Мирассола» потянулась с поражения от «Флуминенсе» (0:1), а недавняя осечка с «АЕ Реалидей Жовем» (2:3) эту серию лишь продлила. За шесть последних матчей клуб забил всего 5 голов, и единственная победа на этом отрезке пришлась на встречу с «Шапекоэнсе» (2:1). Ничья с «Атлетико Минейро» (0:0) высветила слабую реализацию моментов у «Льва» и нехватку стабильности накануне решающих игр.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Мирассол» забил пять мячей, в среднем 0,8 за игру.
- В 2025 году команда держится на четвертой строчке Серии А Бразилии, а в Кампеонату Паулисте идет восьмой.
- В лазарете: Карлос Эдуардо, Эдсон Кариока, Нето Мура.
- Ориентировочный состав: Уоллиссон Луиз, Уолтер, Игорь Форминга, Жоао Виктор, Лукас Оливейра, Рейнальдо, Хосе Альдо, Денилсон.
Текущая форма
К следующему этапу Бразилейрао Серия A «Атлетико ПР» подходит с тревожным сигналом. Команда не может найти стабильности в обороне и пропускает даже от аутсайдеров. Баланс противоречивый. Три победы чередуются с тремя поражениями, а разница мячей 10:9 только на бумаге выглядит нейтральной. За этим счетом прячутся вполне реальные проблемы в защите.
Нестабильность команды хорошо видна по недавней победе над «Ремо» со счетом 4:2. Гости много атаковали, но дважды пропустили. На 9-й минуте Стивен Мендоса открыл счет, а на 32-й Кервин Кальдерон Варгас удвоил преимущество. Потом в обороне случилось расслабление, и соперник сократил отставание. Во второй половине Жоао Круз отдал две результативные передачи на Леозиньо (68') и Хорхе Ривалдо (84'), и клуб удержал три очка. Встреча с «Атлетико Минейро» 14 ноября закончилась нулевой ничьей. Игры с разным исходом по-прежнему даются команде непросто.
Интересные факты для ставок
- На этом отрезке в четырех матчах из шести забили больше 2.5 голов.
- «Атлетико ПР» проиграла три из шести последних матчей, и этот отрезок получился неровным.
- В лазарете: Л. Эскивель, Клаудиньо, Б. Запелли, Г. Бенавидес.
- Ориентировочный состав: Артур Диас, Майкэл, Дантас, Гастон Бенавидес, Луис Густаво, Бруно Запелли, Стивен Мендоса, Кервин Кальдерон Варгас.
Прогноз и ставки
В последней очной встрече команды разошлись без голов, однако теперь от «Атлетико ПР» ждем больше инициативы. У «Мирассол» дела совсем плохи. За шесть последних туров клуб забил лишь пять мячей, а поражение от «АЕ Реалидей Жовем» (2:3) снова показало, как тяжело команде в обороне. Гости играют неровно, зато впереди у них больше остроты. Разгром «Ремо» (4:2) с голами Мендосы и Кальдерона Варгаса это наглядно показал. Слабая реализация хозяев и потери в лазарете «Мирассол» склоняют нас поддержать команду Диего Симеоне.
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Ставка Победа «Атлетико ПР»
На отрезке из 6 встреч у «Атлетико ПР» 3 победы и 3 поражения.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 16 из 20 последних встреч «Мирассол» и в 15 из 20 игр «Атлетико ПР».
Ставка Индивидуальный тотал «Атлетико ПР» больше 0.5
Отметку 0.5 «Атлетико ПР» пробивал в 16 из 20 последних встреч.
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