Текущая форма

В этом сезоне Эрсте Дивизи «Рода» уверенно держится в первой восьмерке и теперь входит в круг тех, кто всерьез рассчитывает на выход в высший дивизион. Команда Роба Пендерса прибавляет от матча к матчу и понемногу находит равновесие между атакой и обороной, так что клуб из Керкраде без тревоги чувствует себя в зоне плей-офф.

Четыре победы в шести последних матчах. Команда забивает и пропускает поровну, так что встречи с ее участием получаются результативными. Уверенно выиграны матчи с «ФК Волендам» (3:1) и «Йонг АЗ Алкмар» (2:1), причем хозяева там смотрелись заметно сильнее. Недавнее поражение от «ТОП Осс» (0:1) подпортило серию, зато победа над «Де Графсхап» (1:0) показала, что клуб умеет дотерпеть в тяжелом матче и не дает сопернику навязать свою игру.

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