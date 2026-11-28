Рода — Де Графсхап: прогноз на матч Эрсте Дивизи (Нидерланды)
«Рода» 29 ноября 2026 года встретится с «Де Графсхап» в матче Эрсте Дивизи (Нидерланды). Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В этом сезоне Эрсте Дивизи «Рода» уверенно держится в первой восьмерке и теперь входит в круг тех, кто всерьез рассчитывает на выход в высший дивизион. Команда Роба Пендерса прибавляет от матча к матчу и понемногу находит равновесие между атакой и обороной, так что клуб из Керкраде без тревоги чувствует себя в зоне плей-офф.
Четыре победы в шести последних матчах. Команда забивает и пропускает поровну, так что встречи с ее участием получаются результативными. Уверенно выиграны матчи с «ФК Волендам» (3:1) и «Йонг АЗ Алкмар» (2:1), причем хозяева там смотрелись заметно сильнее. Недавнее поражение от «ТОП Осс» (0:1) подпортило серию, зато победа над «Де Графсхап» (1:0) показала, что клуб умеет дотерпеть в тяжелом матче и не дает сопернику навязать свою игру.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Рода» не пропускала в 1 матче из 6.
- Ориентировочный состав: Джастин Трейхель, Джоуи Слигерс, Коэн Янсен, Лукас Бертен, Гильерме Пейшото, Жером Деом, Марко Толь, Митчелл Паулиссен.
Текущая форма
«Де Графсхап» занимает четвертое место в Эрсте Дивизи. Клуб входит в число лидеров второго дивизиона Нидерландов, однако эта стабильность обманчива. У команды Томаса Дуйвенвордена хватает провалов в обороне, и она пропускает мячи даже от соперников, которые уступают ей в классе.
В последнем матче «Суперфермеры» одержали минимальную победу над «Витессом» (1:0), где решающим стал удар Юлиана Кании на 22-й минуте, подготовленный Марком Даймерсом. Этот результат лишь временно снял напряжение, ведь всего месяц назад, 27 октября, команда потерпела поражение от «Роды» со счетом 0:1. В последних шести встречах клуб одержал три победы, но и дважды уступил — «ТОП Осс» (1:2) и «Рода» (0:1), что делает защиту главным вопросом перед следующим матчем.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Де Графсхап» в среднем пропускает 0,8 гола от соперников.
- В лазарете: Бесселинк.
- Ориентировочный состав: Юлиан Кания, Тис Виггерс, Яннес Вийкхофф, Рован Бесселинк, Томас Кок, Леви Шоппема, Донни Вармердам, Клинт Лиманс.
Прогноз и ставки
В октябре хозяева победили со счетом 1:0. С тех пор «Де Графсхап» закрепился в зоне плей-офф и держится на четвертом месте, а гости забивают в девяти из десяти последних матчей и хотят поправить положение. Оборона «Рода» играет неровно, приезжающая команда настроена решительно, поэтому ждем, что «Де Графсхап» сумеет отыграть очки.
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Ставка «Де Графсхап» не проиграет
«Де Графсхап» не проигрывал в 0 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Рода» и в 13 из 20 игр «Де Графсхап».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Рода» и в 3 из 6 игр «Де Графсхап».
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