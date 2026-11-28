Саннефьорд — Тромсё: прогноз на матч Элитсериен
29 ноября 2026 года «Саннефьорд» и «Тромсё» проведут матч турнира Элитсериен. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
Оборона «Саннефьорда» в последних встречах откровенно просела, и к матчу команда подходит с неприятным перевесом пропущенных мячей над забитыми. В таблице Элитсериен клуб держится на 5-м месте, однако за шесть последних игр он забил 12 голов и пропустил 16, причем в защите у него серьезные проблемы.
Выезд к «Кристиансунду» закончился ничьей 2:2. Этот матч снова показал, как неровно команда проводит игры. Ветле Валле Эгели вывел хозяев вперед уже на 8-й минуте, а Сандер Рисан Мёрк отыгрался на 49-й минуте с передачи Якова Масло Дансби и спас команду от поражения. Теперь подопечным Андерса Тегстрёма нужно срочно навести порядок в обороне, иначе в гостях они так и будут играть в открытый футбол без явного фаворита.
Интересные факты для ставок
- «Саннефьорд» проиграл три из шести последних встреч, отрезок вышел неровным.
- В сезоне 2025 года команда финишировала пятой среди 16 участников.
- В лазарете: Девон Косвал, Филип Лофтенс Бьюне, Маркус Мельхиор, Николай Мёллер.
- На матч ждем такой состав: Элиас Хадая, Фредрик Карсон Педерсен, Расмус Холтен, Густав Хёйбьерг, Ветле Валле Эгели, Яков Масло Дансби, Эрвин Гигович, Оскар Капскармо.
Текущая форма
«Тромсё» в Элитсериен никак не выходит на ровный ход. За последние шесть туров команда выиграла всего два матча и трижды уступила, причем разница мячей за этот отрезок вышла показательной. Забито 8, пропущено 14. Атака работает, оборона проседает. Особенно тяжелым получился разгром от «Валеренги» со счетом 0:4, и после него коллектив Йоргена Вика так и не сумел наладить игру в защите.
Негативную серию прервали лишь неделю назад. В матче с «ФК Викинг» гости победили 3:2, а счет на 5-й минуте открыл Сандер Иннвэр после отличной передачи Исак Вадебу, и этот гол задал тон встрече. В концовке «Тромсё» полностью захватило инициативу. Хайне Асен Ларсен и Александр Варнерид реализовали свои шансы на 53-й и 57-й минутах и закрепили важный успех перед следующим туром.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «Тромсё» забила восемь мячей, в среднем 1.3 за игру.
- За последние 6 матчей «Тромсё» пропускает в среднем 2.3 гола за игру.
- В лазарете: Трой Нихаммер.
- Ориентировочный состав: Сандер Иннвэр, Александр Варнерид, Давид Эдвардссон, Рубен Йенссен, Хайне Асен Ларсен, Вегард Эрлиен, Якоб Хаугаард, Исак Вадебу.
Прогноз и ставки
Оборона у обеих команд развалилась, и это тянет игру к голам. «Саннефьорд» пропустил 16 мячей за последние шесть туров, «Тромсё» за такой же отрезок — 14, причем в атаке обе стороны продолжают создавать остроту. В последних десяти матчах каждого из клубов тотал больше 2.5 проходил в 60–70% случаев, так что открытая игра выглядит самым вероятным развитием событий.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 8 из 20 последних встреч «Саннефьорд» и в 13 из 20 игр «Тромсё».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 4 из 6 последних встреч «Саннефьорд» и в 4 из 6 игр «Тромсё».
Ставка «Тромсё» не проиграет
«Тромсё» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
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