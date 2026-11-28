Текущая форма

Оборона «Саннефьорда» в последних встречах откровенно просела, и к матчу команда подходит с неприятным перевесом пропущенных мячей над забитыми. В таблице Элитсериен клуб держится на 5-м месте, однако за шесть последних игр он забил 12 голов и пропустил 16, причем в защите у него серьезные проблемы.

Выезд к «Кристиансунду» закончился ничьей 2:2. Этот матч снова показал, как неровно команда проводит игры. Ветле Валле Эгели вывел хозяев вперед уже на 8-й минуте, а Сандер Рисан Мёрк отыгрался на 49-й минуте с передачи Якова Масло Дансби и спас команду от поражения. Теперь подопечным Андерса Тегстрёма нужно срочно навести порядок в обороне, иначе в гостях они так и будут играть в открытый футбол без явного фаворита.

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