Текущая форма

«Шапекоэнсе» переживает тяжелый игровой спад. По статусу клуб остается одним из лидеров Серии А, хотя в прошлом сезоне он уверенно финишировал третьим из 20 участников и добился промоушена, а сейчас никак не может вскрыть оборону соперника. Привычной стабильности нет, зато накопилась долгая череда неудач, и она заставляет сомневаться в нынешней тактической схеме коллектива.

В последних шести матчах на счету команды лишь одна победа над «Флуминенсе» (2:1) при пяти поражениях, что наглядно демонстрирует регресс. Оборона стала главным уязвимым местом: клуб пропустил 12 мячей, включая тяжелые разгромные счёты от «Ред Булл Брагантино» (0:3) и «Васко да Гама» (0:2). В последнем матче против «Крузейро» (1:2) голы Максимiliano Камило и Макса не позволили «Шапекоэнсе» удержать ничью, а ответный удар Мигеля Карвальо подтвердил, что подопечные Винисиуса Бергантина всё ещё не решили проблемы в защите.

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