Шапекоэнсе — Палмейрас: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
29 ноября 2026 года «Шапекоэнсе» и «Палмейрас» проведут матч турнира Бразилейрао Серия A. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Шапекоэнсе» переживает тяжелый игровой спад. По статусу клуб остается одним из лидеров Серии А, хотя в прошлом сезоне он уверенно финишировал третьим из 20 участников и добился промоушена, а сейчас никак не может вскрыть оборону соперника. Привычной стабильности нет, зато накопилась долгая череда неудач, и она заставляет сомневаться в нынешней тактической схеме коллектива.
В последних шести матчах на счету команды лишь одна победа над «Флуминенсе» (2:1) при пяти поражениях, что наглядно демонстрирует регресс. Оборона стала главным уязвимым местом: клуб пропустил 12 мячей, включая тяжелые разгромные счёты от «Ред Булл Брагантино» (0:3) и «Васко да Гама» (0:2). В последнем матче против «Крузейро» (1:2) голы Максимiliano Камило и Макса не позволили «Шапекоэнсе» удержать ничью, а ответный удар Мигеля Карвальо подтвердил, что подопечные Винисиуса Бергантина всё ещё не решили проблемы в защите.
Интересные факты для ставок
- «Шапекоэнсе» проиграла пять из шести последних матчей, и этот отрезок получился нестабильным.
- В лазарете: Маурисио Гарсез, Яго Фелипе, Янник Болази, Бруно Матиас, Дилан Борреро.
Текущая форма
«Палмейрас» идет вторым в таблице Бразилейрао, и напряжение вокруг клуба на финишной прямой растет. Риск упустить шанс возглавить таблицу давит тем сильнее, что статус одного из претендентов на титул обязывает не ошибаться, когда игра не ладится. Турнирная плотность не прощает ошибок.
В последней встрече гости разошлись с «Фламенго» миром 1:1 и не сумели дожать матч. Ничья продлила полосу нестабильности. До нее команда Абела Феррейры пропускала по два мяча от «Крузейро» и «Васко да Гама». Разница забитых и пропущенных в шести турах выглядит солидно (10:6), однако оборона в ключевых моментах дает сбои, и игрокам пора навести порядок в своей игре.
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей этого отрезка команды забивали больше 2.5 голов.
- В лазарете: Жефте, Паулиньо, Рамон Соса.
Прогноз и ставки
У «Шапекоэнсе» игра в последнее время совсем разладилась. Пять поражений в шести последних встречах, причем одно из них — разгром от «Ред Булл Брагантино» со счетом 0:3. «Палмейрас» при этом недавно разошелся миром с «Фламенго», зато в целом смотрится стабильнее и идет вторым в таблице. С обороной у хозяев сейчас проблемы, а гостям важно удержать лидерские позиции, так что ждем от команды Абела Феррейры игры без осечки в этом поединке.
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Ставка «Палмейрас» не проиграет
«Палмейрас» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 15 из 20 последних встреч «Шапекоэнсе» и в 13 из 20 игр «Палмейрас».
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