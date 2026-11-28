Текущая форма

«Витория» подходит к следующему этапу «Бразилейрао Серия A» с тревожным сигналом: оборона команды в последних шести матчах пропустила столько же, сколько и забила. Баланс в девять голов «за» и десять «против» при двух победах и двух поражениях на этом отрезке говорит о хрупкости результата и не позволяет клубу чувствовать себя спокойно даже после удачных эпизодов.

Нестабильность команды Луиша Пинту ярче всего видна в недавней победе над «Интернасьонал» со счетом 5:2. Атака сработала эффектно, хотя без двух ошибок не обошлось. Рене Соуса открыл счет уже на первой минуте, Диего Тарзия удвоил преимущество, но соперник успел сократить отставание. После перерыва Рамон и Габриэль Баралаш вернули комфортную разницу. Оборона при этом по-прежнему внушает сомнения, ведь до этого были поражения от «Флуминенсе» (0:3) и «Коритибе» (0:2).

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