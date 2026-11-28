Витория — Сантос: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
29 ноября 2026 года «Витория» и «Сантос» проведут матч турнира Бразилейрао Серия A. Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Витория» подходит к следующему этапу «Бразилейрао Серия A» с тревожным сигналом: оборона команды в последних шести матчах пропустила столько же, сколько и забила. Баланс в девять голов «за» и десять «против» при двух победах и двух поражениях на этом отрезке говорит о хрупкости результата и не позволяет клубу чувствовать себя спокойно даже после удачных эпизодов.
Нестабильность команды Луиша Пинту ярче всего видна в недавней победе над «Интернасьонал» со счетом 5:2. Атака сработала эффектно, хотя без двух ошибок не обошлось. Рене Соуса открыл счет уже на первой минуте, Диего Тарзия удвоил преимущество, но соперник успел сократить отставание. После перерыва Рамон и Габриэль Баралаш вернули комфортную разницу. Оборона при этом по-прежнему внушает сомнения, ведь до этого были поражения от «Флуминенсе» (0:3) и «Коритибе» (0:2).
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей этого отрезка команды забивали больше 2.5 голов.
- «Витория» нередко делит очки: 2 ничьих в последних 6 встречах.
- В лазарете: Дуду, Натан Мендес, Фабьяно.
- Ориентировочный состав: Матезиньо, Лукас Арканжо, Кака, Рамон, Эрик, Эммануэль Мартинес, Рене Соуса, Джамерсон.
Текущая форма
В нынешнем сезоне Бразилейрао Серия A «Сантос» никак не обретает устойчивости и держится лишь на 12-м месте в турнирной таблице. Клуб из Сан-Паулу год назад вернулся в элиту после победы в Серии B, однако игра у него крайне неровная. Уверенные победы чередуются с болезненными провалами в защите.
Матч с «Гремио» получился показательным. Гости уступили 0:2, и эта осечка вновь вернула к главной беде команды, у которой никак не идет реализация моментов. В шести последних встречах коллектив Педру Кайшиньи забил всего пять мячей, зато пропустил шесть, причем в этот отрезок попало поражение от «Ред Булл Брагантино» (1:2). Приятным исключением стала победа над «Коритиба» (1:0), однако такие результаты чередуются с ничьими без забитых мячей, как с «Палмейрас», а с подобным багажом о борьбе за верхние строчки речи не идет.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Сантос» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Турнирное положение в сезоне 2025.
- В лазарете: Винисиус Лира, Габриэл Бразан, Лукас Вериссиму, Альваро Барреал, Неймар.
- Ориентировочный состав: Родиней, Филипп Кутиньо, Эвертон, Габриэль Бонтемпо, Уиллиан Арао, Луан Перес, Артур, Диоген.
Прогноз и ставки
«Витория» забивает в каждом из последних десяти матчей. В обороне у нее случаются провалы, и поражение от «Флуминенсе» со счетом 0:3 это подтвердило. У «Сантоса» в последнее время не ладится с реализацией: всего пять мячей в шести встречах и поражение 0:2 от «Гремио». Домашний фактор и атакующий потенциал хозяев склоняют нас к тому, что «Витория» не проиграет (1X) и не отдаст гостям победу.
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Ставка «Витория» не проиграет
«Витория» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Витория» и в 15 из 20 игр «Сантос».
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