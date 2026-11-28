Текущая форма

«Волендам» переживает тяжелые времена после вылета из Эредивизи по итогам сезона 2025–26, где команда финишировала на 16-м месте из 18. В Эрсте Дивизи у коллектива Вима Йонка не ладится игра в атаке. В последних шести матчах лишь две победы при четырех поражениях. Надежности в обороне тоже не хватает, ведь клуб пропустил 16 голов, и это больше, чем он забил сам (15).

Тяжелее всего пришлось в матче с нынешним соперником, «ФК Эйндховен». 27 октября 2026 года хозяева крупно проиграли 3:5. Переломить череду неудач не получилось, и даже дома против «Йонг Аякс» команда не удержала равную игру и уступила 1:2 всего восемь дней назад. Отрадным исключением стала победа над «Хельмонд Спорт» (3:2), но в остальных встречах, в том числе в проигранном матче с «ФК Рода Керкрад» (1:3), реализация остается крайне нестабильной.

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