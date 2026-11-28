Волендам — ФК Эйндховен: прогноз на матч Эрсте Дивизи (Нидерланды)
«Волендам» 29 ноября 2026 года встретится с «ФК Эйндховен» в матче Эрсте Дивизи (Нидерланды). Команды уже совсем недавно встречались друг с другом, поэтому дополнительный контекст перед игрой сохраняется. Сумеют ли хозяева воспользоваться своим статусом площадки и какие ставки выбрать? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Волендам» переживает тяжелые времена после вылета из Эредивизи по итогам сезона 2025–26, где команда финишировала на 16-м месте из 18. В Эрсте Дивизи у коллектива Вима Йонка не ладится игра в атаке. В последних шести матчах лишь две победы при четырех поражениях. Надежности в обороне тоже не хватает, ведь клуб пропустил 16 голов, и это больше, чем он забил сам (15).
Тяжелее всего пришлось в матче с нынешним соперником, «ФК Эйндховен». 27 октября 2026 года хозяева крупно проиграли 3:5. Переломить череду неудач не получилось, и даже дома против «Йонг Аякс» команда не удержала равную игру и уступила 1:2 всего восемь дней назад. Отрадным исключением стала победа над «Хельмонд Спорт» (3:2), но в остальных встречах, в том числе в проигранном матче с «ФК Рода Керкрад» (1:3), реализация остается крайне нестабильной.
Интересные факты для ставок
- «Волендам» проиграл 4 из 6 последних матчей, и отрезок получился нестабильным.
- В лазарете: Шутен, Плат.
- Ориентировочный состав: Мавуна Амевор, Дан Хейсман, Хидде Юрьус, Ник Дудеман, Юнес Джабер эль Мафтахи, Нордин Букала, Дерон Пейн, Алекс Плат.
Текущая форма
«ФК Эйндховен» расположился на одиннадцатом месте в таблице Эрсте Дивизи сезона 2025/26. До амбиций на лидерство далеко, однако и на дне таблицы команда не застряла. В последних шести матчах коллектив Яна Портвелта выиграл три встречи и три проиграл, так что баланс получился ровным. Стабильности в такой игре нет, и каждый следующий поединок превращается в проверку на прочность без ясного прогноза.
Матч с «Валвейком» вышел ровно в духе этой нестабильности. Гости победили 3:2 и в атаке держались на одном дыхании. Зигерт Баартманс открыл счет на 34-й минуте, а Мика де Йонге и Антонио Баждарич затем дожали соперника, когда им мяч доставили Гюс Бомон, Рафф ван де Риет и Райан Буифрахи. Правда, рядом с таким успехом стоят и болезненные провалы, как разгром от «Йонг Аякса» (0:3) или поражение от «Хельмонд Спорта» (2:3). Зато в очной дуэли с нынешним соперником «ФК Эйндховен» выглядел убедительно и месяц назад разгромил его 5:3.
Интересные факты для ставок
- В последних шести матчах «ФК Эйндховен» забил 13 голов, в среднем 2,2 за игру.
- Ориентировочный состав: Рафф ван де Риет, Люк Неттен, Йорт Боргманс, Висенте Бесуйен, Ксандер Бломме, Зигерт Баартманс, Гюс Бомон, Ник Мунстерс.
Прогноз и ставки
В октябре соперники устроили голевую перестрелку, и последняя очная встреча закончилась со счетом 3:5 в пользу гостей. Результативность у обеих сторон высокая. В последних десяти матчах «Волендам» и «ФК Эйндховен» забивали и пропускали в каждом втором поединке, поэтому тотал больше 2.5 выглядит самым логичным вариантом. Ждем открытой игры, в которой моментов для взятия ворот хватит и тем, и другим.
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Ставка Тотал голов больше 2.5
Тотал больше 2.5 проходил в 11 из 20 последних встреч «Волендам» и в 14 из 20 игр «ФК Эйндховен».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 6 из 6 последних встреч «Волендам» и в 5 из 6 игр «ФК Эйндховен».
Ставка ФК Эйндховен не проиграет
«ФК Эйндховен» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
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