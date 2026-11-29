«Фулхэм» развил беспроигрышную серию до пяти матчей в АПЛ, но при этом в трех последних встречах расходился миром со своими соперниками и занимает скромное 17-место с отрывом всего на два очка от зоны вылета. В прошлом туре «дачники» отобрали очки у «Манчестер Сити» (1:1). «Борнмут» пребывает на пике формы, выиграл 10 матчей кряду с учетом всех турниров. Накануне «вишни», играя вдесятером, вырвали победу на выезде у «Сельты» в Лиге Европы со счетом 2:1. В Премьер-Лиге «Борнмут» располагается на седьмом месте, но в случае победы сегодня поднимутся на пятую строчку. Явно гости по уровню игры и последним результатам способны набрать в Лондоне хотя бы одно очко.