Текущая форма

Последнюю игру команда проводила в Лиге Европы. «Борнмут» на турнире показывает блестящие результаты и одержал пять побед подряд. «Вишни» стартовали с выездной победы над «Реалом Сосьедад», затем разгромили «Милан», «Штурм» и «Спарту», а в минувшем противостоянии вдесятером одолели «Сельту» 2:1 в Испании. Тем самым «вишни» занимают в основном этапе первое место и являются единственным клубом, который не потерял очки.

Подопечные Марко Розе в АПЛ занимают высокое пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 всего на три очка. В минувшем туре «вишни» переиграли со счетом 2:0 «Ноттингем Форест», а ранее на выезде справились с «Ипсвичем» (2:1).

Дисквалификации и травмы

Игру пропустят Араухо, Тот и Санчес – травмы.

Интересные тренды для ставок

«Борнмут» одержал десять побед подряд во всех турнирах

«Вишни» выигрывали в два и более гола в 8 из 10 последних встреч

Ориентировочный состав: Петрович – Смит, Хилл, Силва, Трюффер – Адамс, Кристи – Райан, Клюйверт, Тавернье – Эванилсон.