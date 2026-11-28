Фулхэм – Борнмут: прогноз на матч английской Премьер-Лиги
Топ ставки от эксперта
Фаворит по модели (41.1%), справедливый кф 2.43. Победная серия — Борнмут: 9 побед подряд; Без поражений — Борнмут: 9 матчей
Анализ команд
Текущая форма
Подопечные Арбелоа после провального старта выправили положение и не проигрывают в чемпионате Англии на протяжении пяти туров (три ничьи и две победы). В минувшем противостоянии «Фулхэм» выдержал давление «Манчестер Сити» и смог расписать с «горожанами» голевую ничью 1:1, открыв счет на 16-й минуте. Ранее «дачники» с таким же счетом завершили игры против «Ньюкасла» и «Астон Виллы». На данном этапе команда имеет в активе 11 баллов и занимает промежуточное 17 место в турнирной таблице, находясь при этом на спасительной строчке. Отрыв от опасной зоны два очка и все борьба за выживание в элите впереди.
Дисквалификации и травмы
Не сыграют Леком, Смит-Роу и Андерсен - травмы.
Интересные тренды для ставок
- «Дачники» три последние игры завершили со счетом 1:1
- В четырех последних очных играх команда не может выиграть у «Борнмута»
Ориентировочный состав: Лено – Тете, Аффенгрубер, Бейсси, Робинсон – Берге, Чарльз – Бобб, Кинг, Ивоби – Родриго Мунис.
Текущая форма
Последнюю игру команда проводила в Лиге Европы. «Борнмут» на турнире показывает блестящие результаты и одержал пять побед подряд. «Вишни» стартовали с выездной победы над «Реалом Сосьедад», затем разгромили «Милан», «Штурм» и «Спарту», а в минувшем противостоянии вдесятером одолели «Сельту» 2:1 в Испании. Тем самым «вишни» занимают в основном этапе первое место и являются единственным клубом, который не потерял очки.
Подопечные Марко Розе в АПЛ занимают высокое пятое место в турнирной таблице, отставая от топ-4 всего на три очка. В минувшем туре «вишни» переиграли со счетом 2:0 «Ноттингем Форест», а ранее на выезде справились с «Ипсвичем» (2:1).
Дисквалификации и травмы
Игру пропустят Араухо, Тот и Санчес – травмы.
Интересные тренды для ставок
- «Борнмут» одержал десять побед подряд во всех турнирах
- «Вишни» выигрывали в два и более гола в 8 из 10 последних встреч
Ориентировочный состав: Петрович – Смит, Хилл, Силва, Трюффер – Адамс, Кристи – Райан, Клюйверт, Тавернье – Эванилсон.
Прогноз и ставки
Матч против «Борнмута» становится очередной проверкой на прочность для «Фулхема», но выиграть будет крайне сложно. «Борнмут» выглядит достойно, одержал победы в 10 играх кряду во всех турнирах и при этом в семи матчах сохранял ворота в неприкосновенности. Фактор чужого поля не помеха для подопечных Розе – четыре выигрыша кряду на выезде. Турнирное положение вынудит «красно-черных» действовать первым номером, да и прессинг и подключения крайних защитников сыграют немаловажную роль в итоговом счете. Букмекеры выставляют гостей фаворитом, мы с ними согласимся и заиграем ставку на победу «Борнмута», но с подстраховкой.
Прогноз – азиатская фора (0) на «Борнмут» с коэффициентом 1.80
Ставка на тотал
По нашему мнению, в Лондоне голов будет много. Гости в последнее время играют на высокий тотал и в шести из восьми последних матчей забивали со своими соперниками не менее трех мячей. Также отметим, что в минувшей выездной игре «вишен» было зафиксировано три гола. Можем предположить, что оппоненты сыграют на встречных курсах и советуем обратить внимание на ставку с тоталом больше.
Прогноз – тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.80
Ставка на угловые
«Борнмут» будет играть с акцентом на атаку и наверняка много времени проведет у ворот соперника, но при этом «Фулхэм» будет отвечать. В последних трех играх из пяти «вишни» обыгрывали своих оппонентов по угловым ударам, чего ждем и сегодня.
Прогноз – победа «Борнмута» по угловым с коэффициентом 2.25
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Тренды
Ставка Точный счет 1:2
В двух последних выездных встречах гости выиграли с таким счетом
Ставка 1-й тайм: победа «Борнмута»
В 3 из 5 минувших матчей «вишни» в первом тайме выиграли
Ставка 2-й тайм: «Фулхэм» забьет
В 3 из 5 минувших туров «дачники» во втором тайме забивали
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