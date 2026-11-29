Каса Пия – Брага: прогноз на матч чемпионата Португалии
Анализ команд
«Каса Пия» испытывает серьезные проблемы. За 11 туров коллектив набрал лишь восемь очков: две победы, две ничьи и семь поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 6:20. Меньше в чемпиоанет Португлии забил на один гол только «Эшторил», который находится на последнем месте в турнирной таблице. Примечательно то, что на своем поле «Каса Пия» играет значиельно хеже, ведь в пяти прошлых играх потерпела поражения.
«Брага» играет лучше противника и находится в верхней части турнирной таблицы (восьмое место). В начале ноября у команды стартовала беспроигрышная серия, которая длится пять встреч подряд: четыре победы и один ничейный исход. За последний год с «Каса Пиа» приходилось играть дважды, и в обоих встречах «оружейники» выходили победителями. Да и вообще на стадионе «Рио Майор» «архиепископы» выиграли четыре из пяти последних матчей.
Прогноз и ставки
«Каса Пия» к предстоящему матчу подходит серией из трех безвыигрышных матчей. Среди этих неудач было вполне закономерное фиаско от «Спортинга» (0:2), ничья с «Алверкой» (1:1) и поражение в кубке страны от «Атлетико КП» (0:1), который играет во второй лиге. Если хозяева проигрывали соперникам такого уровня, то с хорошо набравшим ход топовым португальским коллективом ловить совершенно нечего.
Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Брагу» с коэффициентом 1.70
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Ставка Точный счет 0:2
Две из пяти прошлых побед «Брага» одержала с таким счетом
Ставка «Брага» забьет во втором тайме
В трех из пяти прошлых встреч «Брага» отличалась во второй 45-минутке
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