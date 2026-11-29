«Каса Пия» к предстоящему матчу подходит серией из трех безвыигрышных матчей. Среди этих неудач было вполне закономерное фиаско от «Спортинга» (0:2), ничья с «Алверкой» (1:1) и поражение в кубке страны от «Атлетико КП» (0:1), который играет во второй лиге. Если хозяева проигрывали соперникам такого уровня, то с хорошо набравшим ход топовым португальским коллективом ловить совершенно нечего.

Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Брагу» с коэффициентом 1.70