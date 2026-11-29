Обе команды на неделе провели тяжелые матчи в Лиге Чемпионов и затратили немало сил, поэтому к очной встрече соперники подходят не в оптимальном состоянии. Возможно, конкуренты постараются сыграть осторожно, чтобы не допустить ошибок в обороне. Большинство последних встреч между командами получились «низовыми», вероятно, тенденция сохранится.

Наш прогноз - тотал меньше 2.5 мячей за 1.91