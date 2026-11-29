73'Фолит Ян Беднарек (Порту).
73'Луис Суарес («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
72'Угловой подаст «Спортинг». Мяч ушёл за лицевую от Пепе.
71'Фолит Макси Араухо («Спортинг»).
71'Альберто Коста (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
70'Фолит Оскар Пьетушевский (Порту).
70'Луис Гильерме («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
69'Удар отражён. Макси Араухо («Спортинг») пробил левой ногой с неудобного угла слева, Диего Коста («Порту») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Жуана Симойша.
68'Фолит Ян Беднарек (Порту).
68'Ибраима Ба («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
68'Удар заблокирован. Саму Агехова (Порту) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч.
68'Удар заблокирован. Ян Беднарек (Порту) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Габри Вейга навесом в штрафную.
68'Замена в «Спортинге». На поле выходит Луис Гильерме, игру покидает Дженни Катамо.
68'Замена в «Спортинге». На поле выходит Жуан Симойш, игру покидает Исса Думбия.
67'Замена в «Спортинге». На поле выходит Нестори Иранкунда, игру покидает Родриго Салазар.
67'Замена у команды Порту: на поле выходит Оскар Пьетушевский, игру покидает Уильям Гомеш.
67'Фолит Родриго Салазар («Спортинг»).
67'Пабло Росарио (Порту) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
65'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
63'Пауза в матче («Спортинг», Лиссабон).
62'Угловой подаст «Спортинг». Мяч ушёл за лицевую от Виктора Фрольдта.
62'Удар заблокирован. Макси Араухо («Спортинг») пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади.
60'Жёлтая карточка: предупреждение получает Зайду Сануси (Порту) за грубый фол.
60'Фолит Зайду Сануси (Порту).
60'Жени Катамо («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля.
58'Фолит Уильям Гомеш (Порту).
58'Гонсало Инасио («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Фолит Пепе (Порту).
56'Силас Андерсен («Спортинг») зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
56'Удар отражён. Уильям Гомес («Порту») пробил левой ногой с центра штрафной, Кайке («Спортинг») парирует мяч в нижний правый угол.
56'Офсайд у команды Порту: Пепе оказался в положении «вне игры».
55'Уильям Гомеш (Порту) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
55'Фолит Серхи Альтимира («Спортинг»).
51'Пабло Росарио (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Фолит Луис Суарес («Спортинг»).
50'Угловой подаст «Спортинг». Мяч ушёл за лицевую от Диего Косты.
50'Удар отражён. Родриго Салазар («Спортинг») пробил правой ногой из-за пределов штрафной, Диего Коста («Порту») парирует мяч в нижний правый угол. Пас от Гонсало Инасио.
47'Виктор Фрохольт (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
47'Фолит Серхи Альтимира («Спортинг Лиссабон»).
46'Игра рукой — правила нарушает Виктор Фрохольт (Порту).
46'Начался второй тайм. «Порту» — «Спортинг» 2:0.
Первый тайм окончен. ФК Порту 2, Спортинг Лиссабон 0.
52'Удар мимо. Ибан Фреснеда (Спортинг Лиссабон) пробил правой ногой из-за пределов штрафной, мяч улетел выше ворот. Пас от Силаса Андерсена.
51'Луис Суарес («Спортинг», Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
51'Фолит Ян Беднарек (Порту).
50'Альберто Коста (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
50'Фолит Луис Суарес (Спортинг Лиссабон).
48'Габри Вейга (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
48'Фолит Родриго Салазар («Спортинг» Лиссабон).
46'Резервный арбитр компенсировал 7 минут.
46'Пауза окончена, команды готовы продолжить игру.
41'Пауза в матче (Спортинг Лиссабон).
41'Угловой подаст Порту. Мяч ушёл за лицевую от игрока соперника (Кайке).
41'Удар отражён. Габри Вейга (Порту) пробил правой ногой из центра штрафной, мяч летел в нижний левый угол, но Кайку (Спортинг) спас команду. Пас от Пепе.
41'Удар заблокирован. Пепе (Порту) пробил правой ногой с левого края штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Саму Агехова.
41'Удар отражён. Саму Агехова (Порту) пробил левой ногой из центра штрафной, мяч летел в нижний левый угол, но Кайку (Спортинг) спас команду. Пас от Альберто Косты.
41'Неточный удар. Альберто Коста (Порту) пробил левой ногой из-за пределов штрафной — мяч проходит левее створа ворот.
40'Фолит Ян Беднарек (Порту).
40'Луис Суарес (Спортинг Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
40'Удар заблокирован. Уильям Гомеш (Порту) пробил левой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Диогу Коста проникающим пасом.
38'Габри Вейга (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
38'Фолит Силас Андерсен (Спортинг Лиссабон).
37'Удар отражён. Жени Катамо («Спортинг») пробил левой ногой с левого фланга штрафной площади, Диогу Коста («Порту») парирует мяч в центре ворот. Пас от Родриго Салазара.
36'Удар заблокирован. Пепе (Порту) пробил правой ногой из центра штрафной — защитники накрывают мяч. Передачу выполнил Ян Беднарек.
35'Пабло Росарио (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
35'Фолит Макси Араухо (Спортинг Лиссабон).
34'Ибраима Ба (Спортинг Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
34'Фолит Саму Агехова (Порту).
33'Офсайд у команды Порту: Уильям Гомеш оказался в положении «вне игры».
30'Удар заблокирован. Серхи Альтимира («Спортинг», Лиссабон) пробил правой ногой из центра штрафной площади, но мяч был остановлен.
29'Фолит Зайду Сануси (Порту).
29'Джени Катамо (Спортинг Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на правом фланге.
26'Удар заблокирован. Габри Вейга (Порту) пробил правой ногой из-за пределов штрафной — защитники накрывают мяч.
25'Фолит Силас Андерсен (Спортинг Лиссабон).
25'Габри Вейга (Порту) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
17'Гол! «Порту» 2:0 «Спортинг». Саму Агехова («Порту») пробил правой ногой из центра штрафной в верхний правый угол. Ассистент — Альберто Коста, навес. Гол подтвержден после просмотра VAR.
13'Гол! «Порту» 1:0 «Спортинг». Габри Вейга (Порту) пробил правой ногой из центра штрафной в нижний правый угол. Ассистент — Виктор Фрольдт.
09'Фолит Саму Агехова (Порту).
09'Ибраима Ба (Спортинг Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
07'Неточный удар. Пепе (Порту) пробил левой ногой с левого края штрафной — мяч летит выше ворот. Передачу выполнил Саму Агехова.
06'Удар отражён. Габри Вейга («Порту») пробил правой ногой из центра штрафной площади, вратарь Кайке («Спортинг») парирует мяч в нижний левый угол. Пас от Пепе.
02'Фолит Габри Вейга (Порту).
02'Силас Андерсен («Спортинг», Лиссабон) зарабатывает штрафной удар на своей половине поля.
01'Офсайд у команды Порту: Уильям Гомеш оказался в положении «вне игры».
01'Матч начался! Стартовал первый тайм.
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