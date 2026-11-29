Ставка на тотал

«Аталанта» хороша в нападении, но вот защита оставляет желать лучшего. К тому же не обходится без нескольких ключевых травмированных игроков. «Нерадзурри» не хватало травмированных защитников Коссуны и Хина, так еще к ним присоеденился основной вратарь — Карнасекки. Это положительно на обороне гостей не скажется, и отстоять на ноль у них не получится.

Наш прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.60

Ставка на угловые

«Аталанта», классно сыгравшая в двух последних матчах с более сильными соперниками, в последний осенний день будет действовать активно, и это приведет к тому, что гости смогут оформить больше подач с углового флажка.

Наш прогноз - «Аталанта» подаст больше угловых с коэффициентом 1.70