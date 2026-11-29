Лечче – Аталанта: прогноз на матч Серии А
Топ ставки от эксперта
Анализ команд
Текущая форма
В прошлом сезоне «Лечче» боролся за сохранение прописки в Серии А, и в нынешнем розыгрыше ситуация не меняется. После 12 сыгранных туров подопечные Эусебио Ди Франческо располагаются на 15 месте в турнирной таблице и всего на два очка опережают «Парму», находящуюся в зоне вылета. За прошлые пять туров удалось взять всего один балл в противостоянии с «Аталантой» (1:1), а в четырех проигранных матчах разница в счете была не менее двух голов. Это говорит о том, что у «салентийцев» серьезные проблемы в защите, и пока не удастся их решить, исправления турнирного положения ждать не стоит.
Дисквалификации и травмы
Травмированы Пьеротти, Илич и Каба.
Интересные тренды для ставок
- «Лечче» не может выиграть пять встреч подряд
- В трех из четырех прошлых матчей хозяева забивали и пропускали
Ориентировочный состав: Фальконе – Вейга, Гашпар, Т. Габриэл, Галло – Кулибали, Нгом, Малех – Н’Дри, Жеббель, Фатах
Текущая форма
«Аталанта» за последнюю неделю провела два шикарных поединка. Сначала команда сотворила блетящий камбэк в противостоянии с миланским «Интером». Дважды проигрывая с разницей в два мяча, удавалось отыгрываться и заработать один балл. А несколько дней назад «королева провинциалов» играла в Лиге конференций с «Борац» Баня-Лука. До 86 минуты подопечные Маурицио Сарри проигрывали со счетом 0:2, но за восемь минут смогли отгрузить сопернику три мяча и вырвать победу. Этот триумф, безусловно, придаст уверенности футболистам.
Дисквалификации и травмы
Хин, Коссуну, Помпеи и Карнесекки из-за травм не выйдут на поле.
Интересные тренды для ставок
- «Аталанта» не проигрывает четыре матча подряд
- В двух прошлых матчах с участием «Аталанты» забивалось не менее пяти мячей
Ориентировочный состав: Спортьелло – Белланова, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста – Кессие, Эдерсон – Элмас, Де Кетеларе, Залевски – Крстович
Прогноз и ставки
«Аталанта» закономерно выставлена фаворитом. Команда намного сильнее сегодняшнего противника, плюс ко всему главный голеадор команды, Крстович, ранее выступал за «Лечче» и в составе «джаллоросси» отличался очень часто, так что он прекрасно знаком с командой и будет этим пользоваться. В еврокубковом противостоянии Никола играл не весь матч, так что про его усталость говорить неуместно. Мы считаем, гости будут мощно прессинговать и, как в трех из шести прошлых очных матчей, смогут добиться победы.
Наш прогноз - победа «Аталанты» с коэффициентом 1.80
Ставка на тотал
«Аталанта» хороша в нападении, но вот защита оставляет желать лучшего. К тому же не обходится без нескольких ключевых травмированных игроков. «Нерадзурри» не хватало травмированных защитников Коссуны и Хина, так еще к ним присоеденился основной вратарь — Карнасекки. Это положительно на обороне гостей не скажется, и отстоять на ноль у них не получится.
Наш прогноз - обе забьют с коэффициентом 1.60
Ставка на угловые
«Аталанта», классно сыгравшая в двух последних матчах с более сильными соперниками, в последний осенний день будет действовать активно, и это приведет к тому, что гости смогут оформить больше подач с углового флажка.
Наш прогноз - «Аталанта» подаст больше угловых с коэффициентом 1.70
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Тренды
Ставка Точный счет 1:2
Две прошлые победы «Аталанта» одержала с минимальным преимуществом
Ставка «Аталанта» забьет во втором тайме
В трех из пяти прошлых матчей «Аталанта» забивала во второй 45-минутке
Ставка «Лечче» забьет во втором тайме
В двух из четырех прошлых игр «Лечче» отличался после перерыва
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