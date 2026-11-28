Фрайбург – Лейпциг: прогноз на матч Бундеслиги
Топ ставки от эксперта
Обе забивают — РБ Лейпциг: 80.0% из 10; ОЗ в очных встречах — 70.0% из 10. По модели — 71.7%
Анализ команд
Текущая форма
«Фрайбург» может занести себе в актив промежуточные итоги в нынешнем сезоне. После 10 туров в Бундеслиге команда Юлиана Шустера занимает третье место, в Лиге Европы идет на девятой позиции. На неделе в еврокубке главный тренер провел ротацию состава, но это не помещало добиться домашней победы над «Твенте» (2:1). Во многом залог успехов – отличные выступления дома. На своем поле «Фрайбург» с учетом всех турниров победил в восьми из девяти матчей, а единственное поражение было от «Баварии» (1:3). В прошлом туре в Бундеслиге на выезде удалось добыть непростую победу с минимальным счетом 1:0 над «Эльверсбергом».
Дисквалификации и травмы
В списке травмированных только Муслия.
Интересные тренды для ставок
- В трех матчах кряду на своем поле «Фрайбург» побеждал
- В 9 из 10 предыдущих матчей игроки «Фрайбурга» фолили реже, чем соперники
Ориентировочный состав: Бакхаус – Треу, Гинтер, Линхарт, Макенго – Эггештайн, Энгельхардт – Бесте, Судзуки, Шерхант – Матанович.
Текущая форма
«Лейпциг» по ходу сезона добился ощутимого прогресса и прямо сейчас идет на победной серии из трех матчей, в которых забил 13 голов. На этом отрезке «быки» в Бундеслиге победили «Аугсбург» (5:2) и «Унион» (1:5), а также в Лиге Чемпионов дома обыграли «Ланс» (3:1). В турнирной таблице Бундеслиги команда Мартина Демичелиса занимает четвертое место и всего на один балл отстает от третьего «Фрайбурга», а в ЛЧ поднялась на 23-е место. Несмотря на последние успехи, в гостях «Лейпциг» не впечатляет: только четыре победы с начала сезона с учетом всех турниров, причем только над соперниками, которые заметно уступают в классе.
Дисквалификации и травмы
В лазарете у «Лейпцига» Гебель, Гиу и Уэдраого.
Интересные тренды для ставок
- «Лейпциг» идет на победной серии из трех матчей
- В 8 из 10 предыдущих матчей «Лейпциг» проигрывал по офсайдам
Ориентировочный состав: Вандевордт – Баку, Орбан, Эстев, Раум – Эль-Энауи, Бандзузи – Груда, Нкунку, Нуса – Ромуло.
Прогноз и ставки
Соперники набрали солидный ход, являются прямыми конкурентами за третье место, матч имеет важное турнирное значение. У «Фрайбурга» было меньше времени на подготовку после игры в четверг в Лиге Конференций, но в матче против «Твенте» Юлиан Шустер дал отдых многим лидерам, использовал ротацию состава. На своем поле «Фрайбург» традиционно добивается больших успехов, в этом сезоне потерял дома очки только с «Баварией». У «Лейпцига» на выезде в активе только четыре победы, причем все были над заметно уступающими в классе соперниками. Считаем, что фактор домашнего поля может стать сегодня ключевым и минимум один балл хозяева наберут.
Наш прогноз – «Фрайбург» не проиграет за коэффициент 1.62
Ставка на тотал
Матч имеет важное турнирное значение и вряд ли соперники будут идти на неоправданный риск. В двух из трех последних очных поединков больше трех голов не забивалось. Не ждем и сегодня слишком результативной игры.
Вторая ставка – тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 1.68
Ставка на угловые
По угловым при выборе ставки обращаем внимание на высокие показатели у гостей. В четырех из пяти предыдущих матчей «Лейпцига» выполнялось больше девяти подач от углового флажка, чего ждем и сегодня.
Прогноз – тотал угловых больше 9.5 с коэффициентом 1.82
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Тренды
Ставка Голы в обоих таймах – да
В трех из пяти последних очных поединков голы были забиты в каждом из таймов
Ставка Победа «Фрайбурга» по желтым карточкам
В пяти из шести последних матчей футболисты «Фрайбурга» получали больше предупреждений, чем соперники
Ставка Точный счет 2:1
Две из пяти последних побед «Фрайбург» одержал с таким счетом
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