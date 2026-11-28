Текущая форма

«Лейпциг» по ходу сезона добился ощутимого прогресса и прямо сейчас идет на победной серии из трех матчей, в которых забил 13 голов. На этом отрезке «быки» в Бундеслиге победили «Аугсбург» (5:2) и «Унион» (1:5), а также в Лиге Чемпионов дома обыграли «Ланс» (3:1). В турнирной таблице Бундеслиги команда Мартина Демичелиса занимает четвертое место и всего на один балл отстает от третьего «Фрайбурга», а в ЛЧ поднялась на 23-е место. Несмотря на последние успехи, в гостях «Лейпциг» не впечатляет: только четыре победы с начала сезона с учетом всех турниров, причем только над соперниками, которые заметно уступают в классе.

Дисквалификации и травмы

В лазарете у «Лейпцига» Гебель, Гиу и Уэдраого.

Интересные тренды для ставок

«Лейпциг» идет на победной серии из трех матчей

В 8 из 10 предыдущих матчей «Лейпциг» проигрывал по офсайдам

Ориентировочный состав: Вандевордт – Баку, Орбан, Эстев, Раум – Эль-Энауи, Бандзузи – Груда, Нкунку, Нуса – Ромуло.