Хальмстад — Мьельбю: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Хальмстад» и «Мьельбю» проведут матч турнира Аллсвенскан. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Хальмстад» занимает 11-е место в Аллсвенскане, и запас прочности в борьбе за сохранение прописки у команды небольшой. Сезон под руководством тренера Стюарта Бакстера выдался тяжелым. Домашние победы коллектив чередует с поражениями от лидеров лиги, причем в этих матчах команда не забивает. В шести последних встречах у шведского клуба три победы и три поражения, так что ровным ход команды не назовешь.
В последнем матче «Хальмстад» разгромил «ИФ Броммапойкарна» со счетом 3:0. Атака хозяев выглядела по-настоящему опасной. Рокко Асконе открыл счет на третьей минуте, Хуссейн Карнейл с передачи Людвига Арвидссона удвоил преимущество на 14-й, а Джоэл Алланссон на 41-й минуте поставил точку после паса Омара Фараджа. Этот результат прервал серию неудач клуба, в которой были поражения от «ИК Сириус» (0:2) и «Мальмё» (0:3).
Интересные факты для ставок
- В 3 из 6 матчей «Хальмстад» так и не открыл счет.
- Турнирное положение: 11-е место в Аллсвенскане.
- В лазарете: Карнейл, Боман.
- Ориентировочный состав: Тим Рённинг, Андре Боман, Паскаль Грегор, Эрко Йонне Тугяс, Оливер Капсималис, Людвиг Арвидссон, Омар Фарадж, Джоэл Алланссон.
Текущая форма
«Мьельбю» в Аллсвенскане никак не находит ровного хода. За спокойными отрезками у команды идут болезненные провалы. В последних шести встречах у клуба две победы, одно поражение и три ничьи при разнице мячей 5:3. Очки команда брать умеет, однако довести встречу до нужного результата ей пока нечем.
Свежий пример нестабильности – поражение от «Кайрата» (0:1) всего два дня назад. Гости не сломили сопротивление соперника и пропустили решающий мяч, атака снова дала сбой. До этого команда Андреаса Брэннстрёма была в порядке и уверенно обыграла «Борац» (2:0) и «Эргрюте» (2:1), однако затем пошли нулевые и минимальные результаты. Встречи с «Мальмё» (1:1) и «Броммапойкарной» (0:0) получились вязкими, и шведы так и не нашли ключей к чужим воротам.
Интересные факты для ставок
- В шести последних матчах «Мьельбю» забила пять раз, в среднем 0,8 гола за игру.
- В последних 6 матчах «Мьельбю» пропускает в среднем 0,5 гола за игру.
- В лазарете: Тимо Ставицкий, Виллюм Дальсгорд.
- Ориентировочный состав: Александр Лундин, Аксель Норен, Виллиам Гранат, Виктор Густафсон, Мартин Агнарссон, Али Юсеф, Якоб Бергстрём, Людвиг Тидстранд.
Прогноз и ставки
К финальному туру «Хальмстад» подошел с боевым настроем, и разгром «Броммапойкарны» со счетом 3:0 это подтвердил. В той встрече хозяева забили уже на третьей минуте и не дали сопернику ни единого шанса, хотя перед этим уступали лидерам без ответных голов. «Мьельбю» выглядит куда более неровно. После побед над «Борацем» и «Эргрюте» пошли вязкие ничьи, а «Кайрату» команда проиграла, так и не сумев пробить оборону. В последних десяти матчах «Мьельбю» пробивал тотал больше 2.5 лишь однажды, зато «Хальмстад» дома способен на результативные вылазки. Поэтому ждем, что хозяева сохранят лицо и не отдадут очки в концовке сезона.
Статистика прогнозов на футболСмотреть всю статистику
Наши эксперты
Актуальные новости
Статистическая модель матчаКак это работает?
Тренды
Ставка «Хальмстад» не проиграет
«Хальмстад» уступил лишь 3 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов меньше 3.5
Тотал меньше 3.5 удерживался в 18 из 20 последних встреч «Хальмстад» и в 18 из 20 игр «Мьельбю».
Ставка Обе забьют - нет
Ставка «обе забьют - нет» проходила в 4 из 6 последних встреч «Хальмстад» и в 4 из 6 игр «Мьельбю».
Калькулятор ставок
Составы и расстановка
Составы команд
Турнирная таблица
Загружаем турнирную таблицу…
Бомбардиры турнира
Сезон: 2026
Комментарии