Текущая форма

«Хальмстад» занимает 11-е место в Аллсвенскане, и запас прочности в борьбе за сохранение прописки у команды небольшой. Сезон под руководством тренера Стюарта Бакстера выдался тяжелым. Домашние победы коллектив чередует с поражениями от лидеров лиги, причем в этих матчах команда не забивает. В шести последних встречах у шведского клуба три победы и три поражения, так что ровным ход команды не назовешь.

В последнем матче «Хальмстад» разгромил «ИФ Броммапойкарна» со счетом 3:0. Атака хозяев выглядела по-настоящему опасной. Рокко Асконе открыл счет на третьей минуте, Хуссейн Карнейл с передачи Людвига Арвидссона удвоил преимущество на 14-й, а Джоэл Алланссон на 41-й минуте поставил точку после паса Омара Фараджа. Этот результат прервал серию неудач клуба, в которой были поражения от «ИК Сириус» (0:2) и «Мальмё» (0:3).

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