Интернасьонал — Брагантино: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Интернасьонал» сыграет с «Брагантино». Кто лучше проявит себя в этой встрече и на что обратить внимание в линии? Читайте наш прогноз, чтобы выбрать наиболее интересные ставки на этот матч.
Анализ команд
Текущая форма
«Интернасьонал» проводит тяжелый отрезок в Бразилейрао Серия A. Устойчивость заметно потеряна. За шесть последних матчей команда выиграла всего дважды и пропустила 11 мячей, так что надежность обороны сейчас под большим вопросом. Свежая серия вышла особенно неприятной. Три поражения кряду, в том числе разгром от «Витории БА» со счетом 2:5, вскрыли серьезные прорехи в игре сзади.
Эдуарду Батиста ищет пути к внятной игре в атаке, но пока получает лишь разрозненные результаты. В последнем матче с «Виторией БА» Витиньо открыл счет на 41-й минуте и отдал передачу Алерандро на 50-й, однако это не спасло от крупного проигрыша. Светлым пятном на фоне неудач остается уверенная победа над «Ботафого» (3:0) в октябре, но она кажется далекой от нынешней реальности «бело-черных».
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Интернасьонал» сохранял ворота на замке в 2 матчах из 6.
- В последних 6 матчах «Интернасьонал» забил 8 голов, в среднем 1.3 за игру.
- В лазарете: Кайки, Серхио Рочет, Алессандро Бернабей, Бенжамин.
- Ориентировочный состав: Бруно Гомес, Роналду, Габриэль Меркадо, Витиньо, Йохан Карбонеро, Брайан Агирре, Кауан, Хосе Жуниньо.
Текущая форма
«Брагантино» занимает десятое место в турнирной таблице Бразилейрао Серия A, и эта позиция точнее любого разбора характеризует команду Вагнера Манчини. Уверенные победы здесь сочетаются с досадными провалами, поэтому в борьбе за верхнюю часть таблицы коллективу расслабиться не удается.
В последнем матче команда вырвала победу из непростой ситуации. С «Васко да Гама» гости забили единственный гол уже на 6-й минуте и удержали перевес до финального свистка, так что встреча закончилась со счетом 1:0. Правда, этот результат лишь отчасти скрывает невеселую картину последних недель. После разгрома «Шапекоэнсе» (3:0) и победы над «Сантосом» (2:1) пошли осечки. Поражения от «Палмейраса» (0:2) и «Витории БА» (1:2), а также ничья с «Ремо» (1:1) показывают, что оборона «Массы Брута» по-прежнему проседает против фаворитов. За шесть последних встреч «Брага Бойз» забили 8 мячей и пропустили 6, так что забивать они умеют, а вот надежно защищать свои ворота пока не научились.
Интересные факты для ставок
- За последние шесть матчей «Брагантино» в среднем пропускает один гол за игру.
- Турнирное положение: 10-е место (из 20) в Серии А; 7-е место (из 16) в Кампеонато Паулисте.
- В лазарете: Фернандо, Матеус Фернандес.
- Ориентировочный состав: Эдуардо Саша, Тьяго Вольпи, Раян Аугусто, Аликс Винисиус, Густаво Маркес, Жуниньо Капикаба, Эрик Рамирес, Фабиньо.
Прогноз и ставки
«Интернасьонал» переживает тяжелый отрезок. Недавно команда крупно уступила «Витории БА» со счетом 2:5, и теперь у нее три поражения подряд. С обороной у хозяев совсем непросто: в среднем они пропускают почти два мяча за игру, и на своем поле это делает их особенно уязвимыми. «Брагантино» Вагнера Манчини выглядит собраннее и умеет удержать добытое преимущество, как в матче с «Васко да Гама» (1:0). «Бело-черные» играют неровно, зато гости способны довести дело до нужного результата, поэтому склоняемся к тому, что «Брагантино» не проиграет.
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Ставка «Брагантино» не проиграет
«Брагантино» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 12 из 20 последних встреч «Интернасьонал» и в 13 из 20 игр «Брагантино».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Интернасьонал» и в 3 из 6 игр «Брагантино».
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