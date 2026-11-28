Текущая форма

«Интернасьонал» проводит тяжелый отрезок в Бразилейрао Серия A. Устойчивость заметно потеряна. За шесть последних матчей команда выиграла всего дважды и пропустила 11 мячей, так что надежность обороны сейчас под большим вопросом. Свежая серия вышла особенно неприятной. Три поражения кряду, в том числе разгром от «Витории БА» со счетом 2:5, вскрыли серьезные прорехи в игре сзади.

Эдуарду Батиста ищет пути к внятной игре в атаке, но пока получает лишь разрозненные результаты. В последнем матче с «Виторией БА» Витиньо открыл счет на 41-й минуте и отдал передачу Алерандро на 50-й, однако это не спасло от крупного проигрыша. Светлым пятном на фоне неудач остается уверенная победа над «Ботафого» (3:0) в октябре, но она кажется далекой от нынешней реальности «бело-черных».

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