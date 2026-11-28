Текущая форма

В Датской Суперлиге «Копенгаген» поймал свой ритм и уверенно прибавляет. С тренером Джессом Торупом коллектив заметно вырос и теперь претендует на высокие места, причем вместо хаотичных выступлений поставил стабильную игру, которая позволяет держать ход встреч под контролем и добиваться результата.

За последние шесть матчей клуб выиграл четыре раза и дважды уступил, а мячей забил и пропустил ровно по восемь. Результаты идут волнами. Сначала были уверенные победы над «Сённерйюс» (2:0) и «Аархус Фремад» (3:0), потом пошли тяжелые игры, где клуб все же справился с «Брондбю ИФ» (1:0) и «Иберия 1999» (2:1). Дальше два поражения подряд, от «Норшелланн» (0:5) и «Интер Клуб Эскальдес» (0:2). Предыдущий матч команда провела всего два дня назад, поэтому усталость в ногах будет чувствоваться, хотя для возвращения в строй достаточно наладить игру в обороне.

Интересные факты для ставок