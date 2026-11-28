Копенгаген — Мидтьюлланн: прогноз на матч Датская Суперлига
29 ноября 2026 года «Копенгаген» и «Мидтьюлланн» проведут матч турнира Датская Суперлига. Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
В Датской Суперлиге «Копенгаген» поймал свой ритм и уверенно прибавляет. С тренером Джессом Торупом коллектив заметно вырос и теперь претендует на высокие места, причем вместо хаотичных выступлений поставил стабильную игру, которая позволяет держать ход встреч под контролем и добиваться результата.
За последние шесть матчей клуб выиграл четыре раза и дважды уступил, а мячей забил и пропустил ровно по восемь. Результаты идут волнами. Сначала были уверенные победы над «Сённерйюс» (2:0) и «Аархус Фремад» (3:0), потом пошли тяжелые игры, где клуб все же справился с «Брондбю ИФ» (1:0) и «Иберия 1999» (2:1). Дальше два поражения подряд, от «Норшелланн» (0:5) и «Интер Клуб Эскальдес» (0:2). Предыдущий матч команда провела всего два дня назад, поэтому усталость в ногах будет чувствоваться, хотя для возвращения в строй достаточно наладить игру в обороне.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Копенгаген» забил 8 голов, в среднем 1.3 за игру.
- За последние 6 матчей «Копенгаген» пропускает в среднем 1.3 гола от соперников.
- В лазарете: Диант Рамай, Родриго Хуэскас.
- Ориентировочный состав: Феликс Беймо, Биргер Мелинг, Мадс Эмиль Мадсен, Родриго Уэскас, Диант Рамай, Акош Маркграф, Андреас Корнелиус, Уильям Клем.
Текущая форма
«Мидтьюлланн» прочно держится на второй строчке Датской Суперлиги. Сезон для клуба получается одним из самых результативных за последнее время, а выпускники его академии, среди которых Симон Кьер, задали стандарты защиты на уровне сборной Дании. Сам клуб сейчас играет в агрессивный атакующий футбол. За последние шесть встреч команда забила 12 мячей, правда, в обороне бывают проскоки, ведь за этот же отрезок пропущено 11 голов.
Свежая победа над ФК «Пафос» со счетом 2:0 стала подтверждением настроя коллектива. На 43-й минуте Милета Раджович открыл счет, ассистировал ему Абду Азиз Ндиай, а затем Микель Гогорса удвоил преимущество на 82-й минуте. Эта игра стала второй победой подряд для подопечных Майка Туллберга после уверенного разгрома «Брондбю ИФ» (2:0). Несмотря на болезненное поражение от «Аякса» (1:6) в ноябре, клуб быстро восстановил ритм и сейчас находится на пике формы.
Интересные факты для ставок
- «Обе забьют» зашла в 4 из 6 последних матчей «Мидтьюлланн».
- В лазарете: Магнус Йенсен, Нордин Баккер, Усман Диао.
- Ориентировочный состав: Стэнли Ихеаначо, Кьелль Вэтен, Виктор Бак Йенсен, Элиас Олафссон, Усман Диао, Андреас Максё, Мадс Бек Сёренсен, Расмус Кристенсен.
Прогноз и ставки
«Копенгаген» подходит к матчу с двумя поражениями кряду, причем одно вышло болезненным: от «Норшелланн» команда уступила со счетом 0:5. За две встречи до этого «Мидтьюлланн» набрал хороший ход и выиграл обе, в том числе у ФК «Пафос» со счетом 2:0. Оборона хозяев играет нестабильно, а гости настроены атаковать, поэтому склоняемся к тому, что команда Майка Туллберга сохранит свои ворота в неприкосновенности или как минимум не проиграет.
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Ставка «Мидтьюлланн» не проиграет
«Мидтьюлланн» не проигрывал в 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 18 из 20 последних встреч «Копенгаген» и в 19 из 20 игр «Мидтьюлланн».
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Составы и расстановка
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Турнирная таблица
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