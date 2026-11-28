Текущая форма

«Персита Тангеранг» занимает 11-е место из 18 клубов Индонезийской Суперлиги. Это место нельзя назвать ни провалом, ни комфортным. В шести последних турах «Воины Цисадане» то выигрывают, то уступают, поэтому предугадать их игру трудно. Команда Карлоса Пеньи ищет равновесие между атакой и обороной, хотя результаты пока нестабильны.

О форме «Свирепых петухов» ярче всего говорит недавняя победа над «Пусамания Борнео» (3:2). Александр Рамалинг был главным действующим лицом в том матче. На 43-й минуте он реализовал пенальти, а на 75-й забил второй гол с передачи Хокки Караки. На 90-й минуте Рейко Родригес завершил атаку после паса того же Рамалинга. Однако рядом с этим успехом стоят поражение от «ФК Адьякса» (0:1) и два разгрома от «Дева Юнайтед» (1:3), поэтому ровной игры у команды не получается.

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