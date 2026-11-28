Персита Тангеранг — Персиб Бандунг: прогноз на матч Индонезийская Суперлига
«Персита Тангеранг» 29 ноября 2026 года встретится с «Персиб Бандунг» в матче Индонезийской Суперлиги. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Подробности и выбор ставок ищите в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Персита Тангеранг» занимает 11-е место из 18 клубов Индонезийской Суперлиги. Это место нельзя назвать ни провалом, ни комфортным. В шести последних турах «Воины Цисадане» то выигрывают, то уступают, поэтому предугадать их игру трудно. Команда Карлоса Пеньи ищет равновесие между атакой и обороной, хотя результаты пока нестабильны.
О форме «Свирепых петухов» ярче всего говорит недавняя победа над «Пусамания Борнео» (3:2). Александр Рамалинг был главным действующим лицом в том матче. На 43-й минуте он реализовал пенальти, а на 75-й забил второй гол с передачи Хокки Караки. На 90-й минуте Рейко Родригес завершил атаку после паса того же Рамалинга. Однако рядом с этим успехом стоят поражение от «ФК Адьякса» (0:1) и два разгрома от «Дева Юнайтед» (1:3), поэтому ровной игры у команды не получается.
Интересные факты для ставок
- За последние 6 матчей «Персита Тангеранг» пропускает в среднем 1,7 гола за игру.
- В лазарете: Рюдзи Утомо.
- Ориентировочный состав: Тамирлан Козубаев, Игорь Родригес, Дион Маркс, Марио Жардел, Аеп Нурсофьян, Пабло Ганет, Рейко Родригес, Тайрон.
Текущая форма
«Персиб Бандунг» идет первым в Индонезийской Суперлиге сезона 2025/2026, где выступают 18 команд. Коллектив Игора Толича не просто лидирует, но и держится в числе самых финансово и исторически устойчивых клубов региона, ведь из высшего дивизиона он не выпадал никогда. Последние матчи только укрепляют этот статус. Пять побед в шести встречах, а разница забитых и пропущенных мячей за этот отрезок — 18:5.
Три дня назад команда обыграла «ФК Сеул» со счетом 3:1, и этот матч показал, насколько опасна ее атака. Мариано Перальта Бауэр открыл счет уже на шестой минуте, а Лука Менало и Бекхэм Путра Нуграха, забивший на 78-й минуте, сняли все вопросы об исходе. Футболисты забивают много. Победы над «Бали Юнайтед» (2:1) и разгром «Шан Юнайтед» (6:0) добавляют уверенности, правда, единственное поражение от «Малут Юнайтед» (1:2) напоминает, что концентрацию терять нельзя.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Персиб Бандунг» не пропускал в 2 матчах из 6.
- Турнирное положение: 1-е место из 18 команд.
- Ориентировочный состав: Даниджел Лончар, Патрицио Мартин Матрикарди, Жулио Сезар, Том Хай, Марс Клок, Гакуту Нотсуда, Сэнди Уолш, Уильям Баррос Перейра.
Прогноз и ставки
«Персиб Бандунг» — безусловный лидер. За шесть последних туров команда одержала пять побед при разнице мячей 18:5. «Персита Тангеранг» проводит матчи с перепадами: после яркой победы над «Пусамания Борнео» (3:2) команда пропустила три мяча в двух матчах подряд. Атака гостей выглядит мощно, оборона хозяев дает сбои, поэтому ждем уверенного доминирования коллектива Игоря Толича на чужом поле.
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Ставка Победа «Персиб Бандунг»
На отрезке из 6 встреч у «Персиб Бандунг» 5 побед и 1 поражение.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 10 из 20 последних встреч «Персита Тангеранг» и в 15 из 20 игр «Персиб Бандунг».
Ставка Индивидуальный тотал «Персиб Бандунг» больше 1.5
Отметку 1.5 «Персиб Бандунг» пробивал в 13 из 20 последних встреч.
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