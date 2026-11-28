Сан Паулу — Ремо: прогноз на матч Бразилейрао Серия A
В рамках Бразилейрао Серия A 29 ноября 2026 года «Сан Паулу» сыграет с «Ремо». Сумеют ли хозяева воспользоваться преимуществом домашней площадки и какие ставки выбрать? Читайте наш прогноз, чтобы найти наиболее интересные варианты для этой встречи.
Анализ команд
Текущая форма
«Сан Паулу» встречает этот матч без спокойствия. Команда Доривала Жуниоро не может нащупать ровный ход в Бразилейрао Серия A и держится лишь на 8-м месте. На дистанции из шести последних игр у нее одна победа, два поражения и три ничьи, причем провалы случаются и в атаке, и в обороне. За этот отрезок клуб забил 5 мячей и пропустил 6, а в ключевые моменты ему откровенно не хватает надежности.
В последнем матче «Сан Паулу» разошелся с «Ботафого» миром со счетом 1:1, а за пять дней до этого уступил «Флуминенсе» 0:1, хотя моменты у ворот соперника создавал. В той игре Джонатан Калери забил дважды. На 39-й минуте он открыл счет, на 90-й сравнял его после передачи Дамьяна Бобадильи, но Раян Франсиско на 87-й минуте вернул преимущество сопернику. Калери провел яркий матч, однако команда так и не дожала игру до победы. Теперь остается вопрос, умеет ли «Сан Паулу» доводить до конца встречи с сильными соперниками.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок больше 2.5 голов пробили только в одном матче из шести.
- В лазарете: Аурелиу Бута, Николас, Домингус Дуарте, Маркос Антониу, Сабину.
Текущая форма
«Ремо» подходит к матчу с тяжелым грузом нестабильности, и в последних турах она стала для команды главным спутником. Статус чемпиона штата Пара в Бразилейрао Серия A не выручает. Коллектив Тиаго Карпи серьезно проседает в обороне и пропускает в среднем больше двух мячей за игру.
Оборона «Ремо» снова дала сбой в недавнем матче с «Атлетико Паранаэнсе», где команда проиграла со счетом 2:4, а защита не сдержала натиск соперника. Единственным светлым пятном на фоне череды неудач стала уверенная победа над «Шапекоэнсе» (2:0), хотя и она напоминает, насколько непредсказуем клуб в нынешнем сезоне.
Дисквалификации и травмы
По этому матчу данных у нас нет.
Интересные факты для ставок
- На недавнем отрезке «Ремо» сохраняла ворота на замке лишь в одном матче из шести.
- В лазарете: Антонио Галеано, Дюплехе Тчамба, Матеус Фелипе, Эдсон Фернандо, Жоао Лукас.
Прогноз и ставки
«Сан Паулу» при Доривале Жуниоре играет неровно. Дома, правда, традиционно держится крепче, чем на выезде. Оборона у «Ремо» серьезно хромает: в среднем команда пропускает больше двух мячей за игру, поэтому гостевая победа выглядит маловероятной. С учетом кадровых потерь с обеих сторон и среднего ожидаемого темпа встречи разумнее подстраховаться и взять непроигрыш хозяев.
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Тренды
Ставка «Сан Паулу» не проиграет
«Сан Паулу» уступил лишь 2 раз в последних 6 матчах.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 13 из 20 последних встреч «Сан Паулу» и в 12 из 20 игр «Ремо».
Ставка Обе забьют - да
Обе команды забивали в 3 из 6 последних встреч «Сан Паулу» и в 4 из 6 игр «Ремо».
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