Текущая форма

«Сан Паулу» встречает этот матч без спокойствия. Команда Доривала Жуниоро не может нащупать ровный ход в Бразилейрао Серия A и держится лишь на 8-м месте. На дистанции из шести последних игр у нее одна победа, два поражения и три ничьи, причем провалы случаются и в атаке, и в обороне. За этот отрезок клуб забил 5 мячей и пропустил 6, а в ключевые моменты ему откровенно не хватает надежности.

В последнем матче «Сан Паулу» разошелся с «Ботафого» миром со счетом 1:1, а за пять дней до этого уступил «Флуминенсе» 0:1, хотя моменты у ворот соперника создавал. В той игре Джонатан Калери забил дважды. На 39-й минуте он открыл счет, на 90-й сравнял его после передачи Дамьяна Бобадильи, но Раян Франсиско на 87-й минуте вернул преимущество сопернику. Калери провел яркий матч, однако команда так и не дожала игру до победы. Теперь остается вопрос, умеет ли «Сан Паулу» доводить до конца встречи с сильными соперниками.

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