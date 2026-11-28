Вестерос — Хаммарбю: прогноз на матч Аллсвенскан
29 ноября 2026 года «Вестерос» и «Хаммарбю» проведут матч турнира Аллсвенскан. Чего ждать от этого противостояния и какие варианты по линии выглядят интереснее? Ответы и основные варианты ставок собраны в нашем прогнозе.
Анализ команд
Текущая форма
«Вестерос» переживает трудный отрезок в Аллсвенскане. Стабильность дается команде тяжелее, чем казалось поначалу, и вместо спокойного хода вперед она столкнулась с серией неудач, из-за чего под сомнением оказалась ее тактическая схема. Сильнее всего задел недавний проигрыш ГАИС со счетом 1:3, вскрывший слабые места в обороне хозяев поля.
В той встрече Йенс Магнуссон открыл счет на 19-й минуте после точной передачи Таонсы Акселя, но этот гол матч не спас. Двумя победами раньше клуб отметился уверенно, разобравшись с «Дегерфорс ИФ» (3:0) и «ИФ Броммапойкарна» (1:0), зато сейчас результаты выглядят противоречиво. Под руководством тренера Sven Peter Markstedt коллектив пытается переломить ход, однако после двух поражений подряд, в том числе от «ФК Хальмстад» (1:2), команде предстоит серьезная работа над реализацией моментов.
Интересные факты для ставок
- За этот отрезок больше 2.5 голов пробивалось в 3 встречах из 6.
- «Вестерос» нередко делит очки: 2 ничьих в последних 6 встречах.
- В лазарете: Абдельрахман Буда.
- Ориентировочный состав: Джек Тагессон, Филип Бонде, Саймон Гефверт, Мамаду Диагне, Джонатан Карлссон, Таонса Аксель, Антон Фагерстрём, Йенс Магнуссон.
Текущая форма
«Хаммарбю» прочно обосновался на второй строчке Аллсвенскана и по ходу сезона вошел в число главных претендентов на высокие места. Команда Хенрика Ридстрёма демонстрирует редкую для шведского чемпионата стабильность: шесть побед подряд, и на этом отрезке она не проиграла ни одного матча.
В последнем туре команда обыграла ИФК Гётеборг со счетом 3:1 и доминировала в атаке. Паулос Абрахам стал главным действующим лицом встречи. Он отдал голевую передачу на Монтадера Маджеда, а затем помог Виктору Линду забить, и тот поставил точку ближе к концу матча. Победы над «Мальмё» (2:1) и «Эльфсборгом» (4:1) тоже получились яркими. Теперь клуб набирает мощный ход, забив 14 мячей в шести играх при минимальных потерях в обороне.
Интересные факты для ставок
- В последних 6 матчах соперники «Хаммарбю» забивают в среднем 0,5 гола.
- Турнирное положение: 2-е место в Аллсвенскане (высший дивизион Швеции) из 16 команд.
- В лазарете: Амин Будри.
- Ориентировочный состав: Хан Уорнер, Хампус Скоглунд, Ибрахима Фофана, Фредерик Винтер, Ноа Перссон, Фрэнк Джуниор Аджеи, Тесфальдет Текье, Маркус Карлссон.
Прогноз и ставки
«Хаммарбю» поймал отличный ход. Шесть побед подряд, 14 забитых мячей за эту серию и уверенный успех в матче с ИФК Гётеборгом. А вот «Вестерос» притормозил и проиграл две последние встречи, причем поражение от ГАИС со счетом 1:3 высветило слабые места в обороне. Гости в отличной форме и должны воспользоваться нестабильностью хозяев поля, чтобы продлить победную серию.
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Ставка Победа «Хаммарбю»
«Хаммарбю» выиграл 1 из 1 последних очных встреч.
Ставка Тотал голов больше 1.5
Тотал больше 1.5 проходил в 9 из 20 последних встреч «Вестерос» и в 13 из 20 игр «Хаммарбю».
Ставка Индивидуальный тотал «Хаммарбю» больше 0.5
Отметку 0.5 «Хаммарбю» пробивал в 16 из 20 последних встреч.
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