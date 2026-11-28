Текущая форма

«Вестерос» переживает трудный отрезок в Аллсвенскане. Стабильность дается команде тяжелее, чем казалось поначалу, и вместо спокойного хода вперед она столкнулась с серией неудач, из-за чего под сомнением оказалась ее тактическая схема. Сильнее всего задел недавний проигрыш ГАИС со счетом 1:3, вскрывший слабые места в обороне хозяев поля.

В той встрече Йенс Магнуссон открыл счет на 19-й минуте после точной передачи Таонсы Акселя, но этот гол матч не спас. Двумя победами раньше клуб отметился уверенно, разобравшись с «Дегерфорс ИФ» (3:0) и «ИФ Броммапойкарна» (1:0), зато сейчас результаты выглядят противоречиво. Под руководством тренера Sven Peter Markstedt коллектив пытается переломить ход, однако после двух поражений подряд, в том числе от «ФК Хальмстад» (1:2), команде предстоит серьезная работа над реализацией моментов.

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